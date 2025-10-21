رئیس شورای شهر تهران گفت: مدیرعامل بهره‌برداری مترو برای جلوگیری از حوادث باید بیشتر دقت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران در حاشیه سیصد و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز از ورزشکاران ناشنوا که آماده اعزام به مسابقات جهانی هستند، تقدیر خواهد شد، اظهار کرد: گزارش رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران نیز در جلسه امروز قرائت می‌شود. سرعت بخشیدن به روند صدور پروانه ساختمانی، چند گزارش حسابرسی و پرونده باغات هم در دستور کار قرار دارد.

چمران در مورد استعفای چند تن از مدیران در شهرداری تهران و تداوم فعالیت رئیس سابق مرکز ارتباطات شهرداری تهران به عنوان سخنگوی شهردار، یادآور شد: مدیران برای شرکت در انتخابات از لحاظ قانونی نباید پست‌هایی که دارند، داشته باشند. این موضوع هم باید بررسی شود و با قانون تطبیق داشته باشد و اگر نباید این پست را هم داشته باشد، قاعدتا نباید اینگونه باشد. بررسی و تطبیق قانونی در این خصوص انجام خواهد شد.

وی با اشاره به نواقص در خطوط مترو، یادآور شد: تلاش بر این است که قطار‌ها اورهال شوند، اما همواره ممکن است اتفاقاتی رخ دهد. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو نیز اعلام کرد که باید دقت بیشتری صورت بگیرد. به میزان درآمد، بودجه به مترو اختصاص یافته که البته اعلام کردیم بودجه این بخش به صورت خاص تخصیص یابد.

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه رانندگان تاکسی باید با نرخ مصوب تاکسیرانی خدمات‌رسانی کنند، گفت: اگر حضور رانندگان در اسنپ و تاکسی که متاسفانه مشکلات زیادی دارند، غیرقانونی است، تاکسیرانی باید این موضوع را اعلام کند. چه کسانی که با پلاک شهرستان با عنوان تاکسی‌های اینترنتی فعالی می‌کنند و چه رانندگان تاکسی‌ای که از شرایط تاکسی اینترنتی استفاده می‌کنند، همه باید بررسی شوند.

چمران در مورد وضعیت حریم پایتخت نیز اظهار کرد: دوستان کار خود را می‌کنند. امروز یا فردا هم جلسه‌ای در استانداری برگزار می‌شود و تقسیم میراث می‌کنند. به مراجع ذیصلاح اعلام و شکایت می‌کنیم. عده‌ای فرصت طلب و زمین‌خوار در حال استفاده از شرایط هستند. اینکه این عمل خلاف به نام آنها ثبت می‌شود، باید بپذیرند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
چه وقت پست دنیوی و حقوق نجومی را رها خواهید کرد؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
از کار افتادن خط پنج مترو خرابکاری بود که باید تک تک مسئولین این اتفاق شناسائی بشوند وکسی جز از کارکنان نفوذی دشمن در متر نیست
۰
۲
پاسخ دادن
