باشگاه خبرنگاران جوان - عادل شهرزاد، معاون امور اقتصادی استانداری هرمزگان در جلسه‌ای با حضور وبیناری فرماندار پارسیان، با اشاره به خسارات وارد شده به ۲۵ لنج تجاری و صیادی در حادثه آتش‌سوزی بندر جوادالائمه پارسیان گفت: این لنج‌ها هرکدام شرایط خاصی داشته و برخی از آن‌ها نیازمند پرداخت سریع خسارت از سوی شرکت‌های بیمه برای بازسازی یا خرید مجدد بودند تا مالکان بتوانند هرچه سریع‌تر فعالیت خود را از سر بگیرند.

وی افزود: برآورد تسهیلات لازم با همکاری مسئولان شهرستان انجام شده و منابع مورد نیاز برای حمایت از لنج‌داران مشخص گردید. با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از لنج‌ها به طور کامل از بین رفته‌اند، هماهنگی‌های لازم با اداره کل بنادر برای ساخت مجدد و بازگرداندن این لنج‌ها به چرخه فعالیت صورت گرفته است.

شهرزاد همچنین تاکید کرد: برای لنج‌های تجاری که در دوره تعطیلی به دلیل حادثه نتوانستند فعالیت کنند، امتیاز سفرهای دریایی حفظ شده تا مالکان متضرر نشوند. درباره لنج‌های صیادی نیز برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام شده است تا روند بازسازی و خرید آن‌ها تسریع یابد.

معاون اقتصادی استانداری هرمزگان در ادامه بیان کرد: این جلسه با حضور وبیناری مهندس سالمی، فرماندار پارسیان برگزار شده است تا هماهنگی‌ها و تصمیمات لازم برای حمایت از لنج‌داران تسریع شود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت بیمه لنج‌ها گفت: متأسفانه آتش‌سوزی‌های مکرر باعث خسارات سنگین به لنج‌داران می‌شود که برخی حتی کل سرمایه خود را از دست می‌دهند.

وی از تمام لنج‌داران خواست با بیمه کردن لنج‌های خود، امکان جبران خسارت از طریق شرکت‌های بیمه را فراهم کرده و میزان زیان احتمالی را به حداقل برسانند.

شهرزاد تصریح کرد: بیمه یکی از راهکارهای کلیدی کاهش ریسک فعالیت‌های دریایی است و تاکید کرد که لنج‌داران از این فرصت استفاده کنند تا در صورت بروز حادثه، خسارت آن‌ها جبران شود.

منبع: مهر