باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - بهارین نماینده علمی کشور مالزی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: ایران دارای گروههای علمی فراوانی است که میتوانند بهعنوان نمایندگان علمی کشور، به دیگر کشورها و دانشمندان خارجی معرفی شوند. این اقدام میتواند زمینهساز شکلگیری همکاریهای علمی و بینالمللی میان دانشمندان و مراکز تحقیقاتی کشورهای مختلف بهویژه کشورهای اسلامی شود. گسترش این همکاریها، نقش مؤثری در توسعه علم و فناوری خواهد داشت و به تبع آن، موجب رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و بهبود شاخصهای اقتصادی کشورهای عضو خواهد شد.
