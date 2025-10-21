۱۷ هزار مترمربع از اراضی ملی جنگل تلوشهر روستای شهرکلا شهرستان نور رفع تصرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - در خصوص پایش مستمر در اراضی ملی و پیشگیری از تصرفات توسط سودجویان و متجاوزین و اجرای رفع تصرفات اراضی ملی و در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۵ توسط سرپرست و مامورین واحد منابع طبیعی سلیاکتی، یک فقره رفع تصرف در روستای شهرکلا جنگل تلوشهر در مجموع به مساحت ۱۷ هزار متر مربع با تخریب پایه‌های چوبی و سیم خاردار از دست متصرفین خارج و اعاده به وضع سابق گردید.

هموطنان می‌توانند در صورت مشاهده وقوع هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی از قبیل قطع و حمل چوب آلات جنگلی، برداشت و حمل گیاهان مرتعی، برداشت و حمل محمولات فرعی جنگلی (چلم، خزه، سرخس و...) تصرف و تخریب اراضی ملی و حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی را با شماره‌های ۲۴ ساعته امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ در میان بگذارند.