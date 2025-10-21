باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه جراره در جریان بازدید از بیمارستان پیامبر اعظم(ص) قشم با همراهی دکتر جمالی‌الدینی مشاور وزیر بهداشت و جمعی از مدیران محلی، ضمن قدردانی از زحمات کادر درمان این مجموعه اظهار داشت:

از همه پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان پیامبر اعظم(ص) قشم که با وجود کمبود امکانات و حجم بالای مراجعات، با تعهد و دلسوزی در حال خدمت به مردم هستند، صمیمانه تشکر می‌کنم. خوشبختانه رضایتمندی بیماران مشهود بود، اما در کنار آن کمبودهایی وجود دارد که وظیفه ماست با نگاه نظارتی و همراهی وزارت بهداشت، راهکارهای اجرایی برای رفع آنها بیابیم.

وی با اشاره به ضرورت توسعه بخش‌های تخصصی بیمارستان افزود: کمبود تخت برای بیماران خاص، به‌ویژه بیماران تالاسمی و خونی، از مهم‌ترین مسائل این مجموعه است و باید شرایطی فراهم شود تا این بیماران در محیطی مناسب‌تر و مجهزتر خدمات درمانی دریافت کنند.

جراره با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری بیمارستان با سازمان منطقه آزاد قشم تأکید کرد: این تفاهم‌نامه فرصت ارزشمندی است که باید هرچه سریع‌تر عملیاتی شود. در گفت‌وگو با آقای مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد، پیگیر تسریع در اجرای این توافقات بوده‌ام تا شرایط درمانی قشم بهبود یافته و سطح رضایتمندی مردم افزایش یابد.

نماینده مردم هرمزگان همچنین از طرح پیشنهادی استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای تقویت ناوگان آمبولانس استان خبر داد و گفت: با پیشنهاد دکتر جمالی‌الدینی، مقرر شد موضوع تأمین آمبولانس‌های جدید از محل اعتبارات وزارت بهداشت، منطقه آزاد و حتی سهم نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گیرد تا بخشی از مشکلات حمل‌ونقل بیماران در استان مرتفع شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قشم در حوزه گردشگری سلامت تصریح کرد: جزیره قشم به دلیل موقعیت جغرافیایی و امکانات منطقه آزاد، می‌تواند به قطب گردشگری سلامت جنوب کشور تبدیل شود. البته اولویت نخست ما، ارتقای خدمات درمانی برای مردم بومی منطقه است، اما در گام بعدی باید از این فرصت برای جذب بیماران و گردشگران سلامت نیز بهره ببریم.

جراره در پایان خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همراهی وزارت بهداشت، امیدواریم روند توسعه زیرساخت‌های درمانی قشم شتاب گیرد و شاهد ارتقای خدمات در تمامی حوزه‌ها از جمله چشم‌پزشکی، بیماران خاص و اورژانس باشیم.

منبع:روابط‌عمومی دفتر نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی