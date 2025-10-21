نخستین جشنواره شادبوم با شعار پرچم بالاست تا دوم آبان ماه در مصلی تهران در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - محمد مهدی ایزدخواه دبیر اجرایی نخستین جشنواره شادبوم بیان کرد: بچه‌ها در دو قالب بازی و داستان‌، آموزش می‌بینند؛ لذا دوست داریم بچه‌ها مفاهیمی چون وطن پرستی و عشق به میهن را یاد بگیرند. یک قالبی در دنیا به نام فستیوال پرچم مرسوم است که از طریق آن کودکان با انواع بازی‌ها، فعالیت‌های فرهنگی، ادبی و تاریخی مفاهیم وطن و علاقه به وطن را یاد می‌گیرند، لذا این فستیوال در خیلی از کشورها مرسوم است. 

وی با ارائه توضیحاتی درباره برگزاری این جشنواره گفت: در حقیقت شادبوم نخستین جشنواره یا فستیوال پرچم در ایران است که امیدواریم بتوانیم آن را در سال‌های آینده توسعه دهیم. حال حاضر حدود ۱۰۰ فعال کودک و نوجوان در کنار یکدیگر فستیوال پرچم را برگزار می‌کنند که مخاطب کودک و نوجوان دارد؛ اما در دنیا همه سنین، مخاطب آن هستند. در ایران نخستین دوره را برگزار می‌کنیم و امیدواریم در سال‌های آینده حداقل ۲۰۰ فعال حوزه کودک و نوجوان علاقه‌مند به برگزاری این رویداد باشند.

شایان ذکر است نخستین جشنواره شادبوم از ۲۲ مهر تا ۲ آبان ماه، هر روز از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

