سریال «داستان یک خانواده» از سه‌شنبه ۲۹ مهر تا جمعه ۲ آبان در قالب چهار قسمت حوالی ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

این مجموعه تلویزیونی با کارگردانی کریس آدیسون و با بازی مارتین فریمن، دیزی هگارد، جورج ویکمن، جایدا ایلس، آلان آرم‌استرانگ، جوانا بیکن، پتریک بلادی و استلا گونت در ژانر کمدی ـ درام ساخته شده است.

«داستان یک خانواده» روایتی صادقانه و گاه تلخ و شیرین از چالش‌های تربیت فرزند در دنیای امروز است؛ جایی که پولس، مردی آرام و خوش‌قلب، در کنار همسرش آلی گمان می‌کند می‌تواند بدون دردسر فرزندانش را تربیت کند، اما در مسیر واقعی زندگی با تضادها، خشم‌های پنهان و احساسات متناقض والدین روبه‌رو می‌شود؛ احساساتی که گاه میان عشق و درماندگی در نوسان‌اند.

این سریال نگاهی انسانی، واقعی و در عین حال طنزآمیز به روابط خانوادگی دارد و می‌کوشد واقعیت پدر و مادری را نه در قالب کلیشه، بلکه در هیاهوی زندگی روزمره و فشارهای روانی جامعه معاصر به تصویر بکشد.

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی ، شبکه دو
روایت صادقانه‌ای از دنیای پدر‌ها و مادر‌ها در شبکه دو