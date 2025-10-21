عباس نژاد گفت: بیش از ۳۰ هزار واحد صنعتی در استان تهران مستقر است و ۲۵ درصد پسماند کشور در این استان وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حسن عباس‌نژاد در پنجمین گردهمایی مدیران و روسای آموزشی دستگاه‌های اجرایی که صبح امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: این برنامه فرصتی ارزشمند جهت تفاهم و تبادل تجربیات در جهت رشد تعالی آموزش محیط زیست است.

وی افزود: آموزش به عنوان رکن اساسی تحرک و تحول در جامعه تلقی می‌شود. آموزش کارآمد نیروی انسانی می‌تواند به عنوان یکی از ارکان رشد فرهنگ و توسعه نقش اساسی در جامعه داشته باشد.

عباس‌نژاد تصریح کرد: استان تهران با مساحتی ۱۲ هزار کیلومتر و جمعیت ۱۴ میلیون نفری در شهر تهران دارای موقعیت خاصی از نظر شرایط اقلیمی و زیست محیطی است. اقلیم کوهپایه‌ای در شمال تهران، آب و هوای معتدل مرکز تهران و اقلیم بیابانی در جنوب استان با آب و هوای گرم خشک همراه است. تنوع گونه‌های پستانداران، خزندگان و پرندگان از جمله شرایط تنوع زیستی در استان تهران است.

وی افزود: بیش از ۳۰ هزار واحد صنعتی در استان تهران مستقر است. ۲۵ درصد پسماند در این استان وجود دارد که ۳۵ هزار تن پسماند ساختمانی، ۳۰۰۰ تن پسماند صنعتی و ۱۱۰ تن پسماند پزشکی داریم. این موارد باعث ایجاد مشکلات عمده مانند آلودگی آب، هوا، خاک، فرونشست و چاله‌ها همچنین تخریب مراتع و جنگل‌ها شده است.

عباس‌نژاد با بیان اینکه امروز در استان تهران نیازمند تغییر رویکرد حفاظت از محیط زیست، آموزش کافی و جدی محیط زیستی، تغییر الگوی مصرف و تضمین پایداری محیط زیستی هستیم گفت: امیدواریم با برگزاری این نشست، شاهد همگرایی بین بخشی همه دستگاه‌های اجرایی، افزایش همکاری‌ها و تبادل تجربیات در جهت حفظ محیط زیست باشیم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
وقتی ۲۵ درصد جمعیت کشور تو تهرانه این امار عجیب نمیتونه باشه
۰
۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
افغانی هارا بریزید بیرون و شهرستانیها هم برگردن شهرشان کم میشه
۰
۳
