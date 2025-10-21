باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - موقعیت جغرافیایی ویژه خرم آباد در مسیر ترانزیتی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور، خرمآباد را به یکی از گلوگاههای مهم ارتباطی غرب ایران تبدیل کرده است. با این حال، همین موقعیت استراتژیک موجب شده بار ترافیکی ناشی از عبور کامیونها و وسایل نقلیه عبوری، فشار مضاعفی بر معابر درونشهری وارد کند.
در چنین شرایطی، پروژه کمربندی شرقی خرمآباد نهتنها یک طرح عمرانی، بلکه طرحی حیاتی برای آینده شهر محسوب میشود.
اکنون محورهای اصلی شهر، بهویژه خیابانهای طالقانی، شریعتی، و بلوار بهارستان، بخش قابل توجهی از ترافیک عبوری را متحمل میشوند. کامیونها و تریلیهایی که مسیر خوزستان به همدان، اراک یا تهران را طی میکنند، ناگزیر از عبور از هسته مرکزی شهر هستند.
اجرای کامل کمربندی شرقی، این تردد سنگین را از بافت شهری خارج میکند و باعث میشود زمان سفر درونشهری تا ۳۰ درصد و آلودگی هوا تا حدود ۲۰ درصد کاهش یابد. در نتیجه، کیفیت زندگی شهروندان بهصورت ملموس ارتقا خواهد یافت.
کمربندی شرقی نقش مهمی در روان سازی ترافیک خرم آباد دارد
استاندار لرستان در جلسه هماهنگی اجرای پروژه کمربندی شرقی خرم آباد گفت: این پروژه نقش مهمی در روان سازی ترافیک شهر خرم آباد دارد.
مهندس سید «سعید شاهرخی» اظهار داشت: همچنین این پروژه نقش پدافندی مهمی برای شهر خرم آباد خواهد داشت.
وی ادامه داد: اجرای این پروژه در راستای منافع مردم است و همکاری مناسبی برای اجرای آن در جربان است.
استاندار لرستان تاکید کرد: بسیاری از پروژههای ترسیم شده برای توسعه استان از جمله این پروژه، مزایای ویژهای برای آینده دارد و در افق بلندمدت نیز تأثیرات مثبتی برای توسعه شهری خواهد داشت.
شاهرخی بااشاره ضرورت همکاری بین بخشی برای اجرای پروژهها گفت: همکاری دانشگاه آزاد و مالکین منطقه در فرآیند اجرای این پروژه، نوعی الگو برای مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی برای توسعه شهری و در نهایت استان است.
تقدیر از همکاری مالکین محلی برای اجرای پروژه
وی افزود: همکاری مالکین این منطقه در راستای اجرای پروژه، قابل تقدیر و تجلیل است و بعنوان شهروند نمونه تجلیل خواهند شد.
وی ادامه داد: از همکاریهای دانشگاه آزاد در این زمینه هم تقدیر میکنیم.
استاندار لرستان تصریح کرد: این پروژه، نمونهای از همکاری بین بخشی مردم و دستگاهها برای پیشبرد طرحهای استان است.
تسهیل توسعه شهری و تعادل فضایی
در حال حاضر گسترش کالبدی خرمآباد بیشتر به سمت غرب و جنوب متمایل است. اما با احداث کمربندی شرقی، زمینه توسعه متوازن شهر به سمت شرق فراهم میشود. این امر نه تنها به توزیع عادلانهتر خدمات و زیرساختها کمک میکند، بلکه فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری در اراضی شرقی شهر و ایجاد شهرکهای جدید صنعتی، خدماتی و مسکونی به وجود میآورد.
بهعبارتی، کمربندی شرقی میتواند به عنوان محور توسعه آتی شهر و مرز رشد برنامهریزیشده در طرح جامع خرمآباد عمل کند.
کاهش خطرات ایمنی و زیستمحیطی
عبور خودروهای سنگین از مسیرهای درونشهری، علاوه بر فرسایش شدید آسفالت، خطر بروز حوادث رانندگی را افزایش میدهد. از سوی دیگر، افزایش ذرات معلق و آلودگی صوتی در مناطق مسکونی مجاور خیابانهای اصلی، سلامت شهروندان را تهدید میکند. کمربندی شرقی با دور کردن ترافیک سنگین از بافت متراکم، نقش موثری در بهبود ایمنی و محیط زیست شهری دارد.
رونق اقتصادی و اشتغالزایی
پروژه کمربندی شرقی نه تنها در زمان ساخت، موجب اشتغال صدها نفر از نیروهای بومی میشود، بلکه پس از بهرهبرداری نیز با تسهیل حملونقل کالا، کاهش هزینههای ترانزیت، و جذب سرمایهگذاری، رونق اقتصادی محسوسی برای خرمآباد و حتی استان لرستان به همراه دارد. مسیر جدید میتواند اتصال به شهرک صنعتی شماره ۲ و محور خرمآباد – سپیددشت را بهینهتر کند و جریان کالا و سرمایه را روانتر سازد.
کمربندی شرقی در پیوند با پروژههایی، چون کمربندی جنوبی و محور پل زال – خرمآباد، میتواند شبکهای کامل از راههای برونشهری ایجاد کند. این شبکه، هم به کاهش تصادفات جادهای منجر میشود و هم ظرفیت لجستیکی منطقه را افزایش میدهد. در افق بلندمدت، این مسیر میتواند بخشی از کریدور لجستیکی غرب کشور باشد.
کمربندی شرقی خرمآباد فقط یک جاده جدید نیست؛ ستون فقرات توسعه آینده شهر است. این طرح اگر با نگاه جامع، مشارکت عمومی و پشتیبانی دولت و شورا اجرایی شود، میتواند خرمآباد را از وضعیت ترافیک مزمن و رشد نامتوازن نجات دهد و آن را به شهری زیستپذیر، پویا و ایمن تبدیل کند.
پیشبرد این پروژه در حقیقت، سرمایهگذاری برای نسلهای آینده است؛ نسلی که حق دارد در شهری آرامتر، سالمتر و منظمتر زندگی کند.