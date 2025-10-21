شهروندخبرنگار ما تصاویری از غروب پاییزی روستای قرن آباد در شهرستان گرگان استان گلستان را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - استان گلستان و شهرستان گرگان در زیبایی و دل‌نوازی زبان‌زد عام و خاص هستند و وصف جلوه‌گری طبیعت در این استان و در این شهرستان نیازی به بازگویی ندارد. یکی از این جاذبه‌های گردشگری این استان روستای جنگلی، سبز و درخشان قرن آباد است. این روستا در حوالی گرگان زیبا قرار گرفته و بدون شک از جلوه‌های ناب طبیعت در این خطه به شمار می‌رود.

مناظر زیبای یک روز پاییزی این روستا سوژه شهروندخبرنگار ما شد و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: اکبری - گلستان

