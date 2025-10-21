شهروندخبرنگار ما تصاویری از غروب پاییزی روستای قرن آباد در شهرستان گرگان استان گلستان را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - استان گلستان و شهرستان گرگان در زیبایی و دل‌نوازی زبان‌زد عام و خاص هستند و وصف جلوه‌گری طبیعت در این استان و در این شهرستان نیازی به بازگویی ندارد. یکی از این جاذبه‌های گردشگری این استان روستای جنگلی، سبز و درخشان قرن آباد است. این روستا در حوالی گرگان زیبا قرار گرفته و بدون شک از جلوه‌های ناب طبیعت در این خطه به شمار می‌رود. 
مناظر زیبای یک روز پاییزی این روستا سوژه شهروندخبرنگار ما شد و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: اکبری - گلستان

قابی خاطره انگیز از روب یک روز پاییزی روستای قرن آباد گرگان

قابی خاطره انگیز از روب یک روز پاییزی روستای قرن آباد گرگان

قابی خاطره انگیز از روب یک روز پاییزی روستای قرن آباد گرگان

قابی خاطره انگیز از روب یک روز پاییزی روستای قرن آباد گرگان

قابی خاطره انگیز از روب یک روز پاییزی

منظره پاییزی روستای قرن آباد

قابی خاطره انگیز از روب یک روز پاییزی روستای قرن آباد گرگان + عکس

