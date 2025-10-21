باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- با وجود آنکه اعلام شده بود سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از ۲۷ مهرماه بازگشایی شده و ثبتنام از روز یکشنبه ۲۸ مهر ماه آغاز و تا روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ادامه خواهد داشت، بررسیها حاکی از آن است که هنوز هیچ اطلاعیه جدیدی در این سامانه ثبت نشده و آخرین اطلاعیه، شماره ۸ است که مربوط به اولین مرحله از قرعهکشی خودروهای وارداتی در مردادماه است.
بر اساس این گزارش، پیش از این مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، گفته بود: متقاضیان میتوانند از ۲۸ مهر ماه تا روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه اقدام به وکالتی کردن حساب کنند.
مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت افزود: در این دوره نیز متقاضیان باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در یکی از بانکهای عامل بلوکه کنند.
وی ادامه داد: جزئیات نحوه ثبتنام و انواع مدلهای خودرو در سامانه خودروهای وارداتی بارگذاری میشود.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه https://saleauto.ir/presentation مراجعه کنند.
این دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی در امسال است؛ پیش از این در ۲۸ تیرماه عرضه خودروهای وارداتی انجام شد.
پیگیریهای صورت گرفته مبنی بر اینکه چرا هنوز سایت برای ثبتنام باز نشده، نتیجهای نداشته و پاسخی برای باز نشدن سایت تا به امروز دریافت نشده است.