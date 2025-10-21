از ۲۱ ورزشکار تهرانی در آستانه المپیک ناشنوایان ژاپن در صحن شورای شهر تهران تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران از ورزشکاران ناشنوای شهر تهران تجلیل شد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی کشور ژاپن برگزار خواهد شد که ۲۱ ورزشکار تهرانی در لیست کاروان تیم ایران حضور دارند.

زهرا شمس احسان ضمن گرامیداشت هفته تربیت بدنی اظهار کرد: این روز‌ها شاهدیم که کاروان ۸۵ نفره ورزشی کشورمان که ۲۱ نفر از آنها از تهران هستند در آستانه اعزام به مسابقات المپیک ناشنوایان ژاپن‌اند. از مربیان و مدیران ورزشی استان تشکر می‌کنم که تمام تلاششان را کردند تا زمینه حضور در مسابقات را فراهم کنند. ما نیز در راستای تجهیز، حمایت، ایجاد و مناسب سازی مسیر‌های شهری تلاش کرده‌ایم و اقدامات در این راستا تداوم خواهد داشت.

حسین اجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با ارائه گزارشی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی و ورزش اظهار کرد: ترویج منش ورزش و توسعه تربیت بدنی باید در متن اقدامات قرار گیرد؛ باور داریم تهران ورزش محور شهر سالم تری خواهد بود. در سازمان ورزش تعامل خوبی با فدراسیون‌ها داریم و در حوزه زیر ساخت در ۴ سال گذشته نزدیک به ۵۵ مجموعه ورزشی ساخته شده و ۵۴ پروژه نیز در دست احداث است. ۲۸۲ مجموعه طی این ۴ سال مجموعه بازسازی شده است.

وی ادامه داد: در بحث رویداد‌ها قهرمان شهر را آغاز کردیم که ترویج ورزش در محله قلمداد می‌شود. بسیاری از استعداد‌ها در همین قهرمان شهر کشف شدند و به تیم ملی راه پیدا کردند. توجه ویژه به جانبازان و معلولین، گروه‌های خاص و ترویج مسابقات آیینی در دستور کارمان است؛ از حمایت‌های شهرداری تهران تشکر می‌کنیم چرا که توانستیم اقدامات خوبی انجام دهیم.

برچسب ها: شورای شهر تهران ، المپیک ناشنوایان
خبرهای مرتبط
اغلب اسکان‌های کارگری پایتخت ناایمن هستند/ برای رفع مشکلات ورزشگاه تختی اقدام شود
ورود ۵۷ دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان بی‌آر‌تی پایتخت
چمران: با توجه به شرایط موجود همین میزانی که اتوبوس تهیه شده خوب است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
آخرین اخبار
وحید هاشمیان تا بازی با ذوب آهن روی نیمکت سرخپوشان است
AFC: بازیکنان سپاهان مقابل آخال بی دقت بودند
پیروزی پرگل شباب الاهلی و الهلال در لیگ نخبگان آسیا
دیدار سفیر ایران در ریاض با قائم مقام وزیر ورزش عربستان سعودی
برنامه رقابت ورزشکاران ایران در ۳۰ مهر
پسران کبدی ایران مقابل هند ناکام ماندند
بارسلونا ۶ - ۱ المپیاکوس/ خط و نشان شاگردان فلیک پیش از ال کلاسیکو + فیلم
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
محمدی به دیدار فینال راه یافت/ شمسی پور راهی رده بندی شد
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
نویدکیا: ما در تمام کنندگی برابر تیم آخال ضعف داشتیم
تیم هندبال پسران ایران از سد چین عبور کرد
شکست تیم ملی والیبال ساحلی پسران برابر چین
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
دختران پدل ایران با اقتدار عربستان را شکست دادند
صعود شاگردان غلامی به عنوان صدرنشین
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
حردانی: استقلال متفاوتی را خواهید دید/ دودستگی در تیم وجود ندارد
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
مخالف حضور به‌نژاد در تیم ملی والیبال بودیم/ چون بحث ملی است تبعیت می‌کنیم
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
تقدیر AFC از رییس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
معرفی سرمربی جدید ناتینگهام؛ دایچ به لیگ برتر بازگشت