از ۲۱ ورزشکار تهرانی در آستانه المپیک ناشنوایان ژاپن در صحن شورای شهر تهران تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه امروز (سهشنبه) شورای شهر تهران از ورزشکاران ناشنوای شهر تهران تجلیل شد.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی کشور ژاپن برگزار خواهد شد که ۲۱ ورزشکار تهرانی در لیست کاروان تیم ایران حضور دارند.
زهرا شمس احسان ضمن گرامیداشت هفته تربیت بدنی اظهار کرد: این روزها شاهدیم که کاروان ۸۵ نفره ورزشی کشورمان که ۲۱ نفر از آنها از تهران هستند در آستانه اعزام به مسابقات المپیک ناشنوایان ژاپناند. از مربیان و مدیران ورزشی استان تشکر میکنم که تمام تلاششان را کردند تا زمینه حضور در مسابقات را فراهم کنند. ما نیز در راستای تجهیز، حمایت، ایجاد و مناسب سازی مسیرهای شهری تلاش کردهایم و اقدامات در این راستا تداوم خواهد داشت.
حسین اجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با ارائه گزارشی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیتبدنی و ورزش اظهار کرد: ترویج منش ورزش و توسعه تربیت بدنی باید در متن اقدامات قرار گیرد؛ باور داریم تهران ورزش محور شهر سالم تری خواهد بود. در سازمان ورزش تعامل خوبی با فدراسیونها داریم و در حوزه زیر ساخت در ۴ سال گذشته نزدیک به ۵۵ مجموعه ورزشی ساخته شده و ۵۴ پروژه نیز در دست احداث است. ۲۸۲ مجموعه طی این ۴ سال مجموعه بازسازی شده است.
وی ادامه داد: در بحث رویدادها قهرمان شهر را آغاز کردیم که ترویج ورزش در محله قلمداد میشود. بسیاری از استعدادها در همین قهرمان شهر کشف شدند و به تیم ملی راه پیدا کردند. توجه ویژه به جانبازان و معلولین، گروههای خاص و ترویج مسابقات آیینی در دستور کارمان است؛ از حمایتهای شهرداری تهران تشکر میکنیم چرا که توانستیم اقدامات خوبی انجام دهیم.