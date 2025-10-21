رتبه نخست شرکت نفت ستاره خلیج فارس در صادرات محصولات کلیدی بورس انرژی

باشگاه خبرنگاران جوان ؛وحید قانعی‌فرد، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس، ضمن گرامیداشت روز ملی صادرات گفت: شرکت نفت ستاره خلیج فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان و یکی از ارکان اصلی تأمین انرژی کشور، نقشی بنیادین در توسعه فرآورده‌های نفتی و خلق ارزش افزوده برای اقتصاد ملی ایفا می‌کند.

وی افزود: این شرکت با تکیه بر دانش بومی و توان مهندسان ایرانی، توانسته زنجیره‌ای کامل از تولید، عرضه و صادرات فرآورده‌های باکیفیت را در سطح بین‌المللی شکل دهد و در کنار ایفای مسئولیت ملی خود در تأمین پایدار بنزین و گازوئیل مورد نیاز کشور، در حوزه صادرات نیز حضوری مؤثر و ساختارمند دارد.

قانعی‌فرد ادامه داد: صادرات مستمر نفتا در گریدهای سبک، سنگین و میانی، نفت سفید، گاز مایع، بوتان، ته‌مانده برج تقطیر و گوگرد، شرکت نفت ستاره خلیج فارس را به یکی از بازیگران کلیدی بازارهای منطقه‌ای و جهانی فرآورده‌های پالایشی بدل کرده است.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس تصریح کرد: به منظور حفظ شفافیت، رقابت‌پذیری و کشف واقعی قیمت‌ها، تمامی فرآیندهای فروش صادراتی این شرکت از طریق بورس انرژی ایران (برای تمامی محصولات به‌جز گوگرد) و بورس کالای ایران (ویژه معاملات گوگرد) انجام می‌شود.

این سازوکار شفاف، ضمن افزایش اعتماد خریداران بین‌المللی، موجب ارتقای اعتبار تجاری شرکت و نظم‌بخشی به فرآیند صادرات شده است.

وی خاطرنشان کرد: فروش صادراتی شرکت به دو شیوه زمینی و دریایی انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در مسیرهای زمینی تحویل بر اساس ترم‌های FCA و EXW و در مسیرهای دریایی بر اساس ترم FOB صورت می‌پذیرد.

این تنوع در شیوه‌های فروش، انعطاف‌پذیری شرکت در پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع بازارهای هدف را افزایش داده و مزیت رقابتی قابل‌توجهی ایجاد کرده است.

قانعی‌فرد افزود: بر اساس داده‌های رسمی معاملات انجام‌شده در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران طی یک سال گذشته، شرکت نفت ستاره خلیج فارس با صادرات بیش از ۲٫۲ میلیون تن فرآورده، سهمی معادل ۴۷٫۱ درصد از کل بازار صادراتی کشور را به خود اختصاص داده است.

در این میان، این شرکت موفق شده در سه محصول کلیدی شامل نفتای سبک با سهم کامل معاملات کشور، نفتای سفید با سهم ۹۹٫۷ درصد و نفتای کامل با سهم ۶۹٫۷ درصد، رتبه نخست بازار را کسب کند.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس عملکرد موفق شرکت را حاصل برنامه‌ریزی دقیق در عرضه محصولات، حضور هوشمند در بورس‌های کالایی، تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی، ارتقای کیفیت بر اساس استانداردهای بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی دانست و گفت: این مسیر با تنوع سبد صادراتی، توسعه بازارهای نو و تعمیق همکاری‌های بین‌المللی ادامه خواهد یافت تا نام ایران اسلامی همواره در صدر تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر انرژی در منطقه بدرخشد و بر تحریم‌های خصمانه استکبار جهانی غلبه کند.

منبع:روابط‌عمومی و بین‌الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس