مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل، گفت: در منطقه مغان شاهد کنترل بیماری تب برفکی با انجام اقدامات پیشگیرانه در شرایط فعلی هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی فیضی، گفت: بیماری تب برفکی از بیماری‌های بومی و منطقه‌ای است که در کشور ما رایج است و حتی چندی پیش در کشور‌های همسایه نیز شیوع آن را نظاره‌گر بودیم.

او افزود: کنترل این بیماری ویروسی بسیار سخت و دشوار است و به محض مشاهده علایمی از بیماری در کشت و صنعت مغان و تلف شدن تعدادی از دام‌ها، ما اقدامات مراقبتی و نظارتی خود را آغاز کردیم تا زمینه برای گسترش این بیماری فراهم نیاید.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: به سرعت اکیپ‌های واکسیناسیون و ضدعفونی اماکن دامی در منطقه حاضر شدند تا جلوی چرخش این ویروس را که به سرعت قابل انتقال است، گرفته و اجازه ندهند تا سایر دام‌ها نیز به این بیماری مبتلا شوند.

فیضی افزود: با مشاهده علایم اولیه بیماری در همان ساعات اولیه اکیپ‌های دامپزشکی در کشت و صنعت مغان حاضر شدند تا معاینات و اقدامات اولیه را در بحث قرنطینه و ضدعفونی مراکز دامی انجام داده و کنترل بیماری انجام دهند.

او از تهیه و تزریق واکسن در سریعترین زمان در بین دام‌های مشکوک خبر داد و گفت: در همان ساعات اولیه واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری آغاز شده و ما کار را با سرعت ادامه می‌دهیم تا از امکان سرایت بیماری به سایر حوزه‌ها جلوگیری شود.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل تصریح کرد: این بیماری به طرق مختلف قابل انتقال است ولی همکاران ما سعی می‌کنند تا با ضدعفونی و فعالیت‌های مناسب جلوی گسترش آن را گرفته و اجازه شیوع بیماری را در دام سایر مناطق مغان ندهند.

فیضی بیان کرد: هر چند در مراحل اولیه چندین دام در کشت و صنعت مغان به دلیل بروز این بیماری تلف شده، اما در حال حاضر شرایط تحت کنترل است.

