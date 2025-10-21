باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا فاش کرد که پاپ فرانسیس فقید به او گفته بود که آمریکایی‌ها قصد کشتن او را دارند. او اشاره کرد که پاپ این موضوع را در نوامبر ۲۰۱۶ به او گفته بود، که آخرین باری بوده که آنها شخصا با یکدیگر صحبت کردند.

او اظهار داشت که کمپین چندین ساله خارجی علیه چاوز و خودش، که در حقیقت علیه مردم است، کمپینی است که ادعا می‌کند ونزوئلا یک دیکتاتوری است.

تاکید کرد که ونزوئلا با موفقیت به توسعه تمامی طرح‌های استقرار سیستم دفاع ملی ادامه می‌دهد و تاکید کرد که سیستم دفاع ملی امروز در وضعیت بسیار پیشرفته‌ای قرار دارد، قوی‌تر از همیشه است و همیشه آماده حفظ حاکمیت ملی، تمامیت کشور، استقلال آن و دستیابی به صلح است.

او گفت: در دنیای امروز ما، هیچ کس به ترسو‌ها احترام نمی‌گذارد، هیچ کس به ضعیف‌دلان احترام نمی‌گذارد. در اینجا، ما به کسانی احترام می‌گذاریم که به شجاعان احترام می‌گذارند، و با هوشمندی، حکمت و شجاعت، ما به طور فزاینده‌ای سیستم دفاع منطقه‌ای کشور را به بهترین وضعیت آن ارتقا می‌دهیم.

او خطاب به مردم ونزوئلا گفت: آیا می‌خواهید برده متعصبان (نژادپرستان) آمریکایی باشید؟ آیا می‌خواهید آزادی‌های خود را از دست بدهیم و آنها بیایند و با ما مانند مهاجران در آمریکا رفتار کنند، با لگد و گلوله؟ آیا می‌خواهید دوباره مستعمره شویم و آنها کسانی باشند که همه چیز را تعیین می‌کنند و بیایند نفت ما و ثروت ما را بدزدند؟

او افزود: نه برده و نه مستعمره! ما می‌خواهیم امروز، فردا و تا ابد، در طول اعصار و زمان‌ها، آزاد، دارای حاکمیت مستقل باشیم.

شایان ذکر است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، چند ماه گذشته دستور استقرار نیرو‌های نظامی در منطقه دریای کارائیب را صادر کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، سه ناوشکن موشک‌انداز هدایت‌شونده از کلاس «ایجیس» به آب‌های بین‌المللی در سواحل ونزوئلا فرستاده شدند و احتمالا حدود ۴۰۰۰ نیروی پیاده‌نظام دریایی نیز مستقر خواهند شد.

منبع: المیادین