باشگاه خبرنگاران جوان - مجید کوهی گفت: با توجه به اینکه طی ۵ سال آبی گذشته فقط در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بارش‌های استان بیشتر از شرایط عادی یا نرمال بوده است، در بقیه سال‌ها به طور متوسط حدود ۲۰ درصد کاهش بارش در سطح استان وجود داشته است، که نشان دهنده تشدید شرایط خشکسالی در حال حاضر و سال‌های آینده می‌باشد.

او افزود: میانگین بارش استان اردبیل از ابتدای سال جاری در مقایسه با دوره مشابه بلندمدت ۹۵ درصد کاهش و نسبت به سال گذشته ۷۴ درصد کاهش بارش داریم.

مدیرکل هواشناسی استان گفت: بررسی نقشه‌های پیش بینی فصلی نیز حاکی از بارش‌های کمتر از نرمال در پاییز سال جاری می‌باشد، که البته انتظار می‌رود در فصل زمستان بارش‌ها به شرایط نرمال نزدیک‌تر شود. البته با توجه به کسری بارش طی سال‌های گذشته و در پی آن تداوم خشکسالی، بهبود شرایط فوق نیازمند حاکمیت شرایط ترسالی مداوم طی چندین سال می‌باشد، که با توجه به چشم انداز تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی، در حال حاضر چنین شرایطی قابل پیش بینی نمی‌باشد، بنابراین مدیریت منابعی آبی موجود در حال حاضر تنها پیشنهاد جهت گذر از شرایط فعلی و وخیم‌تر شدن بحران آبی در سال‌های آینده می‌باشد. همچنین از لحاظ دمایی هم پیش بینی می‌شود در فصل پاییز دمای استان یک درجه نسبت به میانگین دمای استان افزایش داشته باشیم.

کوهی تصریح کرد: وضعیت بارش‌ها در استان اردبیل در حال حاضر بحرانی است و روند کاهشی بارش‌ها در سال‌های اخیر نگرانی‌های جدی را در پی داشته است. با توجه به پیش‌بینی‌ها، اگرچه ممکن است وضعیت بارش‌ها در زمستان بهتر شود، اما برای بازگشت به شرایط نرمال، نیاز به چند سال ترسالی متوالی است که با توجه به تغییرات اقلیمی، این امر در حال حاضر به نظر غیرقابل پیش‌بینی می‌آید. بنابراین، ضروری است که مسئولین و مردم استان اردبیل به مدیریت منابع آبی توجه ویژه‌ای داشته باشند تا از بحران آب در سال‌های آینده جلوگیری شود.

منبع: هواشناسی