وزیر آموزش وپرورش گفت: مدرسه به تنهایی قادر به انجام مأموریت تربیتی نیست و تربیت بدون همراهی و مشارکت خانواده ممکن نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آیین بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان صبح امروز در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در این آئین گفت: ساخت هم‌زمان ۳۲ مدرسه در سراسر کشور، اقدامی بزرگ و اثرگذار است که علاوه بر بُعد عمرانی، حرکتی فرهنگی و اجتماعی در مسیر تحقق عدالت آموزشی به‌شمار می‌رود و می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در فضای آموزش را برطرف کند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: در نظام تعلیم و تربیت، خانواده اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین نقش را در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموز دارد. نظم، انضباط، باورهای دینی و انقلابی، و روحیه تلاش و کوشش ابتدا در خانواده شکل می‌گیرد؛ بنابراین باید خانواده را به عنوان مهم‌ترین شریک راهبردی نظام تربیتی کشور مورد توجه قرار دهیم.

کاظمی با اشاره به اهمیت هفته پیوند اولیا و مربیان تصریح کرد: خانواده‌ها برای ایفای نقش مؤثر در تربیت فرزندان نیازمند کسب مهارت‌های تربیتی هستند. امروز شکاف عمیقی بین والدین و دانش‌آموزان در حال شکل‌گیری است که گاهی منجر به رفتارهای خشن و ناهنجاری‌های خانوادگی می‌شود. حل این مسئله نیازمند آموزش مهارت‌های ارتباطی و تربیتی به والدین است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: مدرسه به تنهایی قادر به انجام مأموریت تربیتی نیست و تربیت واقعی بدون مشارکت خانواده محقق نخواهد شد. انجمن اولیا و مربیان باید این موضوع را برای خانواده‌ها تبیین کند که به همان میزان که معلم در تربیت نقش دارد، والدین نیز مسئول و مؤثرند.

کاظمی اظهار کرد: شناخت و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان، مانند استعدادهای قرآنی، علمی یا مهارتی، نیازمند همکاری خانواده و مدرسه است. خانواده باید زمان و امکانات لازم را برای رشد استعداد فرزند خود فراهم کند.

کاظمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم تقویت ساختار انجمن اولیا و مربیان گفت: با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده‌ای برای ارتقای جایگاه انجمن اولیا و مربیان در دست بررسی است. هدف ما این است که این نهاد به یک سازمان مؤثر و علمی تبدیل شود تا بتواند از ظرفیت‌های گسترده تربیتی کشور بهره‌مند گردد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: مدرسه تنها جایی است که می‌تواند تمام اقشار جامعه را حول یک هدف مشترک، یعنی تربیت فرزندان این سرزمین، گرد هم آورد. از دانشمندان و مدیران گرفته تا کارگران و کشاورزان، همه نسبت به آینده فرزندانشان حساس‌اند و این بزرگ‌ترین سرمایه نظام تعلیم و تربیت است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به دغدغه رئیس‌جمهور، درباره ارتقای کیفیت آموزش و فراهم‌سازی تجهیزات استاندارد برای مدارس، گفت: در کنار توسعه فضاهای آموزشی، بهبود کیفیت آموزش و ارتقای مهارت‌های علمی، فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان از اولویت‌های اصلی ما است.

کاظمی در پایان خطاب به والدین و معلمان کشور اظهار کرد: از همه اولیا می‌خواهم ارتباط خود را با مدیران و معلمان مدارس تقویت کنند و با دلسوزی نسبت به رشد و سلامت جسمی و روحی فرزندانشان حساس باشند. امروز فرزندان ما در معرض آسیب‌های متعدد فضای مجازی و فردگرایی قرار دارند؛ باید با پرکردن اوقات فراغت آنان از طریق فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و گروهی، ضریب ایمنی و سلامت اجتماعی‌شان را افزایش دهیم. این مأموریت مشترک ما است.

