منطقه ویژه اقتصادی لامرد پیشرو صادرات استان فارس

سید امیر برهانی نائینی، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد از تلاش‌ها و ایثار صادرکنندگان کشور تقدیر کرد و بر نقش محوری این منطقه در رونق صادرات تأکید کرد.

او، با بیان اینکه روز صادرات نمادی از همت و اراده فعالان عرصه تجارت و صادرات است، خاطرنشان کرد: صادرکنندگان عزیز کشورمان با پشتکار بی‌وقفه خود، نه تنها در راستای رونق اقتصادی کشور بلکه در معرفی محصولات ایرانی به بازار‌های جهانی، گام‌های مؤثری برداشته‌اند.

برهانی نائینی با اشاره به نقش برجسته منطقه ویژه اقتصادی لامرد در توسعه صادرات، افزود: این منطقه با بهره‌مندی از زیرساخت‌های مناسب و ظرفیت‌های بی‌نظیر خود، توانسته است بالغ بر ۵۵ درصد از صادرات استان فارس را به خود اختصاص دهد. این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی و کارآیی این منطقه در تسهیل فرآیند‌های صادراتی و ایجاد بستر‌های تجاری مناسب برای صادرکنندگان است.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد همچنین تأکید کرد: این دستاورد‌ها نتیجه همدلی و تلاش‌های بی‌وقفه تمامی دست‌اندرکاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان محترم است که با عزم راسخ خود به تقویت جایگاه ایران در بازار‌های جهانی پرداخته‌اند.

برهانی نائینی ضمن قدردانی از تمامی فعالان حوزه صادرات، از آنان خواست تا با تداوم این مسیر، شاهد رشد و شکوفایی روزافزون صادرات کشور عزیزمان باشند.