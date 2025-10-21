باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال سپاهان ایران در چهارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا (سطح دوم) امروز سه‌شنبه از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه در ورزشگاه نقش جهان میزبان آخال ترکمنستان است.

سپاهان با تیم‌های آخال ترکمنستان، الحسین اردن و موهون باگان هند در گروه C این رقابت‌ها هم‌گروه است. با توجه به اینکه نماینده هند در هفته قبل حاضر به سفر به ایران نشد، با تصمیم AFC این تیم از رقابت‌ها حذف شد و حالا ۲ تیم از بین تیم‌های باقی مانده می‌توانند جواز صعود به مرحله حذفی را کسب کنند.

سپاهان در ۲ دیدار رفت‌وبرگشت با تصمیم و درخواست نماینده ترکمنستان از این تیم میزبانی می‌کند و این اتفاق می‌تواند شانس طلایی‌پوشان را برای صعود افزایش دهد. الحسین در حال حاضر موفق شده سپاهان و آخال را مغلوب کند و با ۶ امتیاز صعود خود را به مرحله حذفی قطعی کرده است. شارگدان محرم نویدکیا با توجه به اینکه از نماینده اردن نیز در اصفهان میزبانی خواهند کرد، در صورت کسب برتری در ۳ دیدار خود حتی می‌توانند به عنوان صدرنشین به مرحله بعد صعود کنند. در واقع برنده این دیدار به نوعی می‌تواند گام بلندی برای صعود به مرحله بعدی را بردارد.

آخال در یوراکی لیگ ترکمنستان در حال حاضر با ۲ بازی بیشتر در رتبه سوم بعد از تیم‌های آرقه‌داغ و آلتین اسیر بعد از گذشت ۱۹ هفته قرار گرفته است. این تیم فصل گذشته به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرد. نماینده ترکمنستان در ۵ بازی اخیر خود اصلا وضعیت خوبی ندارد و ۲ تساوی، ۲ شکست و تنها یک برد بدست آورده است. در مقابل سپاهان در ۵ بازی آخر خود ۲ برد، ۲ تساوی و ۲ باخت کسب کرده و تقریبا وضعیت بهتری نسبت به رقیب دارد. نکته جالب در رابطه با آخال این است که هیچ بازیکن خارجی در لیست آنها وجود ندارد و ۶ بازیکن ملی در همه رده‌های سنی ترکمنستان در این تیم حضور دارند.

سپاهان تاکنون مقابل نماینده‌های ترکمنستان قرار نگرفته، اما در مقابل آخال سابقه ۲ بازی با فولاد خوزستان را در کارنامه خود دارد که هر ۲ دیدار با برتری یک بر صفر نماینده کشورمان به پایان رسیده است. نویدکیا برای این دیدار میلاد زکی‌پور، محمد کریمی، مهدی لیموچی و وحدت حنانوف را در اختیار ندارد و دیگر بازیکنان با پایان دوره مصدومیت در دسترس نویدکیا قرار گرفتند و می‌توانند برای طلایی‌پوشان به میدان بروند.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد نویدکیا قصد دارد سپاهان را با آرایش ۱-۳-۲-۴ روانه میدان کند. محمدرضا اخباری همانند آخرین دیدار سپاهان در لیگ برتر در ترکیب اصلی این تیم مسئولیت حفاظت از قفس توری این تیم را بر عهده دارد و به دنبال این خواهد بود که همانند لیگ برتر در رقابت‌های آسیایی نیز دروازه طلایی‌پوشان را بسته نگه دارد.

محمد دانشگر و امین حزباوی زوج خط دفاعی سپاهان را تشکیل می‌دهند، آریا یوسفی از جناح راست و احسان حاج‌صفی از جناح چپ خط دفاعی سپاهان را تکمیل می‌کنند. تنها تغییر نویدکیا نسبت به آخرین دیدار این تیم حضور ثابت امید نورافکن در خط میانی خواهد بود که جانشین لطفی در این دیدار می‌شود و در کنار عارف حاجی‌عیدی زوج خط میانی را تشکیل می‌دهند.

جلوتر از آنها نیز آریا شفیع‌دوست به عنوان وینگر از جناح چپ و ایوان سانچس به عنوان وینگر از جناح راست به میدان می‌روند. در نهایت نیز ریکاردو آلوز پشت‌سر مجید علیاری ۱۱ بازیکن منتخب سپاهان را تشکیل می‌دهند.

ترکیب احتمالی سپاهان:

محمدرضا اخباری، محمد دانشگر، امین حزباوی، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، امید نورافکن، ریکاردو آلوز، آریا شفیع‌دوست، ایوان سانچس و مجید علیاری.