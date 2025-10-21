رئیس سازمان فناوری اطلاعات از دسترسی ۷۰ میلیون ایرانی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- محمدحسین صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ میلیون نفر از خدمات این سامانه استفاده می‌کنند.

وی افزود: در طرح جدید دولت هوشمند که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده، طراحی اکوسیستم‌های زیست‌بوم دولت هوشمند در دست انجام است. معماری و استاندارد‌های این طرح با همکاری شش دانشگاه و براساس اولویت‌بندی ابلاغی رئیس جمهور تهیه می‌شود و اقدامات خوبی در این زمینه در حال اجرا است.

صدر درباره پروژه جدید «ایران‌پاس» نیز توضیح داد: در این طرح، افراد پس از احراز هویت، به اسناد الکترونیکی خود دسترسی خواهند داشت و این اسناد به صورت مستقیم در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب، نیاز به ارائه اسناد کاغذی حذف می‌شود. جزئیات بیشتر این اقدامات در آینده اعلام خواهد شد.

مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری ضروری است
وزیر ارتباطات:
رفع فیلتر در دست بررسی؛ افزایش تعرفه اینترنت باید منطقی باشد
افزایش تعرفه اینترنت در دست بررسی؛ رضایت عمومی در نظر گرفته می‌شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
یادتونه چند سال پیش اینترنت رایگان میدادند
کاربران همونا هستند
تو عمرشان یک بار رفتن پنجره دولت
حالا واسه دولتی‌ها دستاورد شده.
