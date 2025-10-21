رئیس سازمان فناوری اطلاعات از دسترسی ۷۰ میلیون ایرانی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- محمدحسین صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ میلیون نفر از خدمات این سامانه استفاده می‌کنند.

وی افزود: در طرح جدید دولت هوشمند که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده، طراحی اکوسیستم‌های زیست‌بوم دولت هوشمند در دست انجام است. معماری و استاندارد‌های این طرح با همکاری شش دانشگاه و براساس اولویت‌بندی ابلاغی رئیس جمهور تهیه می‌شود و اقدامات خوبی در این زمینه در حال اجرا است.

صدر درباره پروژه جدید «ایران‌پاس» نیز توضیح داد: در این طرح، افراد پس از احراز هویت، به اسناد الکترونیکی خود دسترسی خواهند داشت و این اسناد به صورت مستقیم در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب، نیاز به ارائه اسناد کاغذی حذف می‌شود. جزئیات بیشتر این اقدامات در آینده اعلام خواهد شد.