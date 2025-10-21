با حکم رئیس جمهور، دکتر پیرحسین کولیوند بار دیگر و به مدت ۴ سال به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس جمهور، پیرحسین کولیوند را بار دیگر و به مدت ۴ سال به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر منصوب کرد.

در متن حکم دکتر مسعود پزشکیان برای انتصاب کولیوند آمده است: 
جناب آقای پیرحسین کولیوند
در اجرای جزء (۵) بند (ب) ماده (۱۰) قانون اصلاحی اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۰۲/۰۸ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به کسب رأی اکثریت اعضای محترم شورای‌عالی جمعیت در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن همکاری مؤثر با سازمان‌های مردم نهاد داخلی و بین المللی و تعامل سازنده با سازمان صلیب سرخ جهانی با راهبری و نظارت متقن بر حسن اجرای امور جمعیت و بهره مندی مناسب از ظرفیت‌های موجود نسبت به ارائه خدمات انسان دوستانه به نیازمندان و آسیب دیدگان از حوادث طبیعی و غیر مترقبه با هدف کمک به تسکین آلام بشری دفاع از ارزش‌های انسانی و برقراری دوستی متقابل و صلح پایدار میان ملت‌ها مجدانه کوشا باشید.
توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

