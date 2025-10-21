عضو هیئت‌مدیره و راهبر دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ایران اعلام کرد: در حال حاضر از مجموع یک‌هزار و ۴۵۰ نقطه شهری در کشور، ۷۰۰ نقطه دارای بافت ناکارآمد مصوب شهری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فریدون بابایی‌اقدم عضو هیئت‌مدیره ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ایران در برنامه رادیو اقتصاد اظهار داشت:این بافت‌ها شامل سکونتگاه‌های غیررسمی، محلات حاشیه‌نشین، بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی و پهنه‌های پرخطر هستند و میزان پراکندگی آن‌ها در شهرهای مختلف، بسته به شرایط هر منطقه متفاوت است.

وی اظهار داشت: برخی شهرها با هر چهار نوع بافت ناکارآمد مواجه‌اند، در حالی‌که در برخی دیگر تنها یک یا دو مورد از این بافت‌ها مشاهده می‌شود.

نظارت ملی بر اجرای برنامه بازآفرینی شهری

عضو هیئت‌مدیره ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ایران با اشاره به فعالیت مستمر این ستاد گفت: اعضای ستاد در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور حضور می‌یابند تا روند تحقق برنامه‌های بازآفرینی شهری را از نزدیک مورد نظارت ملی قرار دهند.

بابایی‌اقدم افزود: طبق برنامه ثابت، اعضای هیئت‌مدیره، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران هر هفته به استان‌ها و شهرهای مختلف سفر می‌کنند تا از پیشرفت اقدامات مطلع شوند.

وی ادامه داد: ریاست ستاد ملی بازآفرینی شهری کشور برعهده رئیس‌جمهور است و در این ستاد، ۲۱ دستگاه مرتبط با بازآفرینی شهری عضویت دارند.

برگزاری پنجاه‌وهفتمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری

بابایی‌اقدم در ادامه بیان کرد: پس از وقفه‌ای چهارساله، پنجاه‌وهفتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری دو هفته پیش به ریاست «فرزانه صادق»، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

به گفته وی، در این نشست موضوعاتی از جمله برنامه اجرایی اسکان موقت در محلات بحرانی از منظر فاضلاب شهری مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد دبیرخانه ستاد، برنامه نهایی را برای تصویب در جلسه بعدی آماده کند.

برچسب ها: مسکن ، تولید مسکن
خبرهای مرتبط
کاهش تخلفات مالیاتی در حوزه مسکن از طریق سامانه خودنویس
متقاضیان سرگردان نشوند، تنها سامانه املاک و اسکان قانونی است
برج‌سازی نفس کلان‌شهر‌ها را بند آورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اعلام شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه
آماده سازی طرحی برای سهام عدالت/ جاماندگان تعیین تکلیف می‌شوند؟
در ماه‌های اول امسال صادرات کاهش پیدا کرده بود
عقب ماندگی در تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن جبران شد
تلاش برای توسعه همکاری‌های مشترک آبی ایران با عربستان
خط قرمز مسکن حفظ شد؛ ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن
۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/تعیین قیمت ۳۱ قلم محصول تا هفته آینده
یک پنجم حق بیمه سهم گندمکاران واریز شد
اتابک: «اطلس صادرات ایران» تهیه می‌شود
آخرین اخبار
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اعلام شد
افزایش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور از ۳۰ مهر ماه
فعالان صنعت برق؛ پیشگامان عرصه صادرات
پرونده مسکن مهر کی بسته می شود؟/صف تخصیص زمین برای طرح جوانی جمعیت کاهش می یابد
آماده سازی طرحی برای سهام عدالت/ جاماندگان تعیین تکلیف می‌شوند؟
توزیع روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
عقب ماندگی در تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن جبران شد
لزوم تمرکز بر چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت
گسترش کشت محصولات مقاوم به خشکی در دستور‌کار قرار دارد/ بخش کشاورزی ۸۰ درصد آب کشور را مصرف می‌کند
تولید میگو ۵۰ هزارتن کاهش یافت
ضرورت بهره برداری حداکثری از ظرفیت دریا با حفظ اکوسیستم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه
ممنوعیت واگذاری زمین در شهر تهران به دلیل کم آبی
در ماه‌های اول امسال صادرات کاهش پیدا کرده بود
امکان فروش ارز کالای انتهایی زنجیره فولاد و فرآورده نفتی در تالار دوم ارزی فراهم شد
صدور و تمدید تمام رشته‌های بیمه‌ای از اول آبان ماه منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است
هشدار سازمان حمایت به خودروسازان؛ در صورت تخلف، اقدام قانونی انجام می‌شود
تحویل ۴۰ درصد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن/ شناسایی بیش از ۱۴ هزار هکتار زمین مازاد دستگاه‌ها
یک پنجم حق بیمه سهم گندمکاران واریز شد
اتابک: «اطلس صادرات ایران» تهیه می‌شود
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی با عرضه دو خودرو به‌روزرسانی شد+ عکس
تلاش برای توسعه همکاری‌های مشترک آبی ایران با عربستان
خط قرمز مسکن حفظ شد؛ ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن
صدور ۹۰۰ میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی از درگاه ملی مجوز‌ها/ حضور ۴۰ کشور در دومین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری
دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF
ارزش معاملات خرد سهام در پایان مبادلات امروز از مرز ۱۲ همت عبور کرد
۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/تعیین قیمت ۳۱ قلم محصول تا هفته آینده
اصلاح فرایند صدور و تسویه گواهی صرفه جویی انرژی
کاهش بیش از ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
قیمت برنج به زودی کاهش می‌یابد