باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فریدون بابایی‌اقدم عضو هیئت‌مدیره ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ایران در برنامه رادیو اقتصاد اظهار داشت:این بافت‌ها شامل سکونتگاه‌های غیررسمی، محلات حاشیه‌نشین، بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی و پهنه‌های پرخطر هستند و میزان پراکندگی آن‌ها در شهرهای مختلف، بسته به شرایط هر منطقه متفاوت است.

وی اظهار داشت: برخی شهرها با هر چهار نوع بافت ناکارآمد مواجه‌اند، در حالی‌که در برخی دیگر تنها یک یا دو مورد از این بافت‌ها مشاهده می‌شود.

نظارت ملی بر اجرای برنامه بازآفرینی شهری

عضو هیئت‌مدیره ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ایران با اشاره به فعالیت مستمر این ستاد گفت: اعضای ستاد در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور حضور می‌یابند تا روند تحقق برنامه‌های بازآفرینی شهری را از نزدیک مورد نظارت ملی قرار دهند.

بابایی‌اقدم افزود: طبق برنامه ثابت، اعضای هیئت‌مدیره، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران هر هفته به استان‌ها و شهرهای مختلف سفر می‌کنند تا از پیشرفت اقدامات مطلع شوند.

وی ادامه داد: ریاست ستاد ملی بازآفرینی شهری کشور برعهده رئیس‌جمهور است و در این ستاد، ۲۱ دستگاه مرتبط با بازآفرینی شهری عضویت دارند.

برگزاری پنجاه‌وهفتمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری

بابایی‌اقدم در ادامه بیان کرد: پس از وقفه‌ای چهارساله، پنجاه‌وهفتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری دو هفته پیش به ریاست «فرزانه صادق»، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

به گفته وی، در این نشست موضوعاتی از جمله برنامه اجرایی اسکان موقت در محلات بحرانی از منظر فاضلاب شهری مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد دبیرخانه ستاد، برنامه نهایی را برای تصویب در جلسه بعدی آماده کند.