مجله پولیتیکو به نقل از منابعی گزارش داد که برخی از سران اتحادیه اروپا برای مشارکت در دیدار مورد انتظار بین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در بوداپست، در حال اعمال فشار هستند.

این مجله اشاره کرد که سران اروپا همچنین تلاش خواهند کرد تا ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز در این نشست و همچنین در تمامی مذاکرات احتمالی بعدی حضور داشته باشد.

همچنین، یک منبع ناشناس به این روزنامه تاکید کرد که کشور‌های اتحادیه اروپا تمایلی ندارند که اوکراین بخشی از خاک خود را به روسیه واگذار کند، همانطور که کاخ سفید قبلا درخواست کرده بود. به گفته منبع پولیتیکو ، چنین اقدامی در استونی، لتونی و لیتوانی وحشت ایجاد کرده و منجر به تجهیز مجدد گسترده نظامی در بسیاری از کشور‌های اروپایی خواهد شد.

روسای جمهور روسیه و آمریکا روز پنجشنبه گذشته، هشتمین و طولانی‌ترین گفتگوی تلفنی خود را از زمان آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ انجام دادند؛ این گفت‌و‌گو دو ساعت و نیم به طول انجامید. پس از این مکالمه، ترامپ از توافقشان برای دیداری قریب‌الوقوع در بوداپست خبر داد.

زلنسکی این وضعیت را نشانه آن دانست که اوکراین اکنون در حال نزدیک شدن به پایان درگیری‌ها است و تمایل خود را برای شرکت در چنین دیداری در بوداپست ابراز کرد.

