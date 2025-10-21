رئیس گروه سامانه‌های تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی گفت: بر اساس «شیوه‌نامه مربوط به تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» در زمان ثبت و صدور چک توسط مشتری، ذی‌نفع این امکان را دارد که قبل از پذیرش چک در بستر‌های مربوطه، گزارش اعتباری صادر کننده چک را مشاهده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - داود نوروزی‌گرمی رئیس گروه سامانه‌های تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی در زمینه امکان اجرای آزمایشی فرآیند اخذ گزارش اعتباری متقاضی دسته چک و ثبت چک جدید، تصریح کرد: با استناد به مواد ۶ و ۲۱ مکرر قانون صدور چک مبنی بر ارائه گزارش اعتباری متقاضی دریافت دسته چک برای بانک‌ها و همچنین گزارش وضعیت اعتباری صادرکننده برای آگاهی ذی‌نفع چک، موضوع از سال گذشته در دستور کار حوزه تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی قرار گرفته و در این زمینه ضمن تدوین «شیوه‌نامه مربوط به تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» براساس مدل (الگو)‌های مربوطه و اخذ مصوبه از هیات عالی محترم بانک مرکزی، در حال حاضر امکان اجرای آزمایشی فرآیند اخذ گزارش اعتباری متقاضی دسته چک و ثبت چک جدید فراهم شده است.

وی در ادامه بیان داشت: بانک عامل پس از دریافت درخواست دسته چک متقاضی، نسبت به اخذ و بررسی گزارش پیشرفته اعتباری وی اقدام کرده و پس از حصول اطمینان از اهلیت اعتباری ایشان، اعطای دسته چک از طریق سامانه صیاد انجام می‌گیرد.

رئیس گروه سامانه‌های تنظیم گری و نظارت با تاکید بر اینکه در زمان ثبت و صدور چک توسط مشتری نیز، ذی‌نفع این امکان را داراست که قبل از پذیرش چک در بستر‌های مربوطه، گزارش اعتباری صادر کننده چک را مشاهده کند، خاطرنشان کرد: بر این اساس، امکان تصمیم‌گیری مبنی بر پذیرش/عدم پذیرش چک برای ذی‌نفع فراهم می‌شود.

نوروزی‌گرمی در پایان بیان داشت: گزارش مزبور شامل جزئیات سوابق و رفتار اعتباری شخص در جامعه به‌ویژه در حوزه چک طی سال‌های اخیر اعم از وضعیت چک‌های صیادی وصول شده و برگشتی، میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده، وضعیت دسته چک‌های صیادی شخص، وضعیت تسهیلات و تعهدات و همچنین امتیاز اعتباری صادر کننده چک است.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، صدور چک
خبرهای مرتبط
فرزین:
در ماه‌های اول امسال صادرات کاهش پیدا کرده بود
بررسی دلایل برگشت چک صیادی/ نقش سامانه محچک چیست؟
«دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» ابلاغ شد
آغاز ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی موجود در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اعلام شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه
آماده سازی طرحی برای سهام عدالت/ جاماندگان تعیین تکلیف می‌شوند؟
در ماه‌های اول امسال صادرات کاهش پیدا کرده بود
عقب ماندگی در تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن جبران شد
تلاش برای توسعه همکاری‌های مشترک آبی ایران با عربستان
خط قرمز مسکن حفظ شد؛ ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن
۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/تعیین قیمت ۳۱ قلم محصول تا هفته آینده
یک پنجم حق بیمه سهم گندمکاران واریز شد
اتابک: «اطلس صادرات ایران» تهیه می‌شود
آخرین اخبار
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اعلام شد
افزایش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور از ۳۰ مهر ماه
فعالان صنعت برق؛ پیشگامان عرصه صادرات
پرونده مسکن مهر کی بسته می شود؟/صف تخصیص زمین برای طرح جوانی جمعیت کاهش می یابد
آماده سازی طرحی برای سهام عدالت/ جاماندگان تعیین تکلیف می‌شوند؟
توزیع روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
عقب ماندگی در تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن جبران شد
لزوم تمرکز بر چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت
گسترش کشت محصولات مقاوم به خشکی در دستور‌کار قرار دارد/ بخش کشاورزی ۸۰ درصد آب کشور را مصرف می‌کند
تولید میگو ۵۰ هزارتن کاهش یافت
ضرورت بهره برداری حداکثری از ظرفیت دریا با حفظ اکوسیستم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه
ممنوعیت واگذاری زمین در شهر تهران به دلیل کم آبی
در ماه‌های اول امسال صادرات کاهش پیدا کرده بود
امکان فروش ارز کالای انتهایی زنجیره فولاد و فرآورده نفتی در تالار دوم ارزی فراهم شد
صدور و تمدید تمام رشته‌های بیمه‌ای از اول آبان ماه منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است
هشدار سازمان حمایت به خودروسازان؛ در صورت تخلف، اقدام قانونی انجام می‌شود
تحویل ۴۰ درصد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن/ شناسایی بیش از ۱۴ هزار هکتار زمین مازاد دستگاه‌ها
یک پنجم حق بیمه سهم گندمکاران واریز شد
اتابک: «اطلس صادرات ایران» تهیه می‌شود
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی با عرضه دو خودرو به‌روزرسانی شد+ عکس
تلاش برای توسعه همکاری‌های مشترک آبی ایران با عربستان
خط قرمز مسکن حفظ شد؛ ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن
صدور ۹۰۰ میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی از درگاه ملی مجوز‌ها/ حضور ۴۰ کشور در دومین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری
دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF
ارزش معاملات خرد سهام در پایان مبادلات امروز از مرز ۱۲ همت عبور کرد
۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/تعیین قیمت ۳۱ قلم محصول تا هفته آینده
اصلاح فرایند صدور و تسویه گواهی صرفه جویی انرژی
کاهش بیش از ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
قیمت برنج به زودی کاهش می‌یابد