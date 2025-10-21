باشگاه خبرنگاران جوان - بارسلونا در هفته سوم دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا میزبان المپیاکوس است. اگر لامینه یامال در بازی خانگی بارسلونا مقابل المپیاکوس بازی کند، میتواند رکورد جدیدی را ثبت کند. اعجوبه اسپانیایی میتواند به جوانترین بازیکن تاریخ این مسابقات تبدیل شود که ۲۵ بازی انجام داده است. از سوی دیگر، قهرمان یونان به دنبال پایاندادن به روند بدشانسیهایش مقابل تیمهای اسپانیایی خواهد بود.
بارسلونا با پیروزی مقابل خیرونا توانست بعد از دو شکست متوالی برابر پاریسنژرمن و سویا به مسیر پیروزی برگردد. کاتالانها این بار میزبان المپیاکوس، قهرمان فصل پیش لیگ یونان، هستند که تاکنون در دو دیدارشان مقابل این تیم شکست نخوردهاند (یک برد و یک تساوی). از نظر تاریخی، در ۱۴ بازی مقابل رقبای یونانی، بارسا تنها دو بار برنده نشده است (۱۴ برد و ۲ تساوی).
قهرمان یونان همچنین در ۱۶ بازی اخیرش مقابل تیمهای اسپانیایی بدون برد بوده و تنها دو بار امتیاز گرفته است؛ مقابل بارسلونا در سال ۲۰۱۷ و مقابل رئال بتیس در سال ۲۰۱۹.
لامینه یامال ستاره بارسلونا (۱۸ سال و ۱۰۰ روز) میتواند جوانترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان اروپا بعد از ۲۵ بازی شود. اگر او مقابل المپیاکوس بازی کند، رکورد وارن زئیرامری را بشکند.
جشنواره گل؟
آبیاناریها در ۱۲ بازی از ۱۳ بازیشان در لیگ قهرمانان اروپا، در هر بازی بیش از دو گل به ثمر رساندهاند و باید دید میتواند با برد درخشان به استقبال الکلاسیکو برود یا خیر.