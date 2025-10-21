در ادامه تحرکات نظامی آمریکا در شمال شرق سوریه، یک هواپیمای باری نظامی به همراه دو بالگرد مسلح شب گذشته در پایگاه «خراب الجیر» فرود آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایالات متحده آمریکا با ارسال محموله‌های نظامی جدید به شمال شرق سوریه، به تقویت حضور نظامی خود در این منطقه ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز حقوق بشر سوریه، یک هواپیمای باری نظامی آمریکایی به همراه دو بالگرد مسلح، شب گذشته در پایگاه «خراب الجیر» در حومه رمیلان واقع در استان الحسکه فرود آمد.

این محموله نظامی که شامل سامانه‌های پدافند هوایی، تسلیحات سنگین و تجهیزات لجستیکی بود، در چارچوب برنامه تقویت مستمر پایگاه‌های آمریکایی در منطقه ارسال شده است. این در حالی است که پیش از این نیز در تاریخ ۱۸ اکتبر، یک کاروان نظامی متشکل از ۲۰ کامیون حامل تجهیزات نظامی و سوخت از اقلیم کردستان عراق وارد پایگاه قسرک در شمال الحسکه شده بود.

اگرچه مقامات آمریکایی مدعی هستند این تحرکات نظامی در چارچوب مبارزه با داعش و حمایت از متحدان کرد صورت می‌گیرد، اما ناظران بر این باورند که واشنگتن اهداف استراتژیک گسترده‌تری را در شمال سوریه دنبال می‌کند. این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که حضور نظامی آمریکا در سوریه بدون هماهنگی با دولت مرکزی این کشور ادامه دارد.

منبع: مرکز حقوق بشر سوریه/ میدل ایست مانیتور