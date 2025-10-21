رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: ایستگاه مترو مریم مقدس دوشنبه یا چهارشنبه هفته آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمد آقامیری در سیصد و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در مجاورت خیابان نجات اللهی، ایستگاه مریم مقدس در آستانه بهره برداری است، اظهار کرد: از اواخر سال ۱۴۰۲ تصمیم بر این شد که نام ایستگاه به نام حضرت مریم (س) تغییر کند. با علمای مذهبی مسیحی نیز مشورت شد و معماری خاصی مورد توجه قرار گرفت که در رسانه‌های خارجی نیز انعکاس خوبی داشت.

وی با بیان اینکه این اقدام خوبی توسط شهرداری تهران بود که نشان داد همه کنار هم ایستادند، تصریح کرد: مسیحیان شهدا و جانبازان زیادی در دوران هشت سال دفاع مقدس داشتند. مدیریت شهری ششم هم از ابتدای دوره ارتباط خوبی با آنها داشته است.

آقامیری با بیان اینکه قرار بود آقای سرکیسیان اسقف اعظم مسیحیان برای حضور در آیین بهره برداری از این ایستگاه دعوت به عمل آید که این خبر را شنیدیم ایشان در بستر بیماری هستند، خاطرنشان کرد: این ایستگاه به افتخار شهروندان مسیحی، به نام حضرت مریم (س) نامگذاری شده است و از آنها برای حضور در مراسم افتتاح ایستگاه دعوت می‌کنیم.

وی با اعلام اینکه این پروژه دوشنبه یا چهارشنبه هفته آینده به بهره برداری خواهد رسید یادآور شد: از رئیس جمهور نیز دعوت می‌کنیم که در آیین بهره برداری از این ایستگاه به عنوان نماد همگرایی ملی و مذهبی است، حضور پیدا کند.

