سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال از بازیکنان این تیم که در پست خط هافبک بازی می‌کنند، رضایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال فردا چهارشنبه در دیداری حساس و تعیین‌کننده از هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف تیم الوحدات اردن خواهد رفت. پس از دو شکست در دو هفته ابتدایی، هواداران امیدوارند آبی‌پوشان بتوانند با کسب سه امتیاز، شرایط خود را در جدول بهبود بخشند.

تمرینات استقلال در روز‌های اخیر با تمرکز کامل روی این دیدار دنبال شده است. در این میان، منیر الحدادی، مهران احمدی و امیرمحمد رزاقی‌نیا، سه بازیکن خط هافبک، عملکرد قابل قبولی ارائه دادند تا جای خالی دیدیه اندونگ و روزبه چشمی حس نشود.

با توجه به عدم آمادگی روزبه چشمی و حضور دیرهنگام اندونگ در تمرینات، ریکاردو ساپینتو که از عملکرد هافبک‌های خود رضایت دارد، تصمیم گرفته از همین سه بازیکن در دیدار مقابل الوحدات استفاده کند. همچنین، احمدی و رزاقی‌نیا فرصت دارند با درخشش در این بازی، جای خود را در ترکیب اصلی استقلال تثبیت کنند.

این دیدار حساس از ساعت ۱۹:۳۰ و با قضاوت محمد خالد از عربستان برگزار خواهد شد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
حردانی: استقلال متفاوتی را خواهید دید/ دودستگی در تیم وجود ندارد
هاشمیان:
من تا بازی بعدی سرمربی پرسپولیس هستم/ ۵ بازیکن را برای جذب در نیم فصل در نظر داریم
الوحدات با غیبت چهار بازیکن کلیدی آماده نبرد با استقلال شد
اندونگ: امیدوارم استقلال مرا ببخشد
کاروان الوحدات اردن به تهران رسید
امید استقلالی‌ها به رای دادگاه CAS
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
الوحدات با ۳ غایب بزرگ برابر استقلال
لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا؛
تکاپوی سپاهانی‌ها برای کسب برد برابر حریف ترکمنستانی
اعتراض استقلال به تغییر ساعت بازی با فجر؛ تصمیمات خلق‌الساعه همیشه گریبان‌مان را می‌گیرد
تغییر ساعت دیدار فجر سپاسی - استقلال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
آخرین اخبار
وحید هاشمیان تا بازی با ذوب آهن روی نیمکت سرخپوشان است
AFC: بازیکنان سپاهان مقابل آخال بی دقت بودند
پیروزی پرگل شباب الاهلی و الهلال در لیگ نخبگان آسیا
دیدار سفیر ایران در ریاض با قائم مقام وزیر ورزش عربستان سعودی
برنامه رقابت ورزشکاران ایران در ۳۰ مهر
پسران کبدی ایران مقابل هند ناکام ماندند
بارسلونا ۶ - ۱ المپیاکوس/ خط و نشان شاگردان فلیک پیش از ال کلاسیکو + فیلم
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
محمدی به دیدار فینال راه یافت/ شمسی پور راهی رده بندی شد
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
نویدکیا: ما در تمام کنندگی برابر تیم آخال ضعف داشتیم
تیم هندبال پسران ایران از سد چین عبور کرد
شکست تیم ملی والیبال ساحلی پسران برابر چین
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
دختران پدل ایران با اقتدار عربستان را شکست دادند
صعود شاگردان غلامی به عنوان صدرنشین
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
حردانی: استقلال متفاوتی را خواهید دید/ دودستگی در تیم وجود ندارد
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
مخالف حضور به‌نژاد در تیم ملی والیبال بودیم/ چون بحث ملی است تبعیت می‌کنیم
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
تقدیر AFC از رییس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
معرفی سرمربی جدید ناتینگهام؛ دایچ به لیگ برتر بازگشت