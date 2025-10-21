باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال فردا چهارشنبه در دیداری حساس و تعیین‌کننده از هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف تیم الوحدات اردن خواهد رفت. پس از دو شکست در دو هفته ابتدایی، هواداران امیدوارند آبی‌پوشان بتوانند با کسب سه امتیاز، شرایط خود را در جدول بهبود بخشند.

تمرینات استقلال در روز‌های اخیر با تمرکز کامل روی این دیدار دنبال شده است. در این میان، منیر الحدادی، مهران احمدی و امیرمحمد رزاقی‌نیا، سه بازیکن خط هافبک، عملکرد قابل قبولی ارائه دادند تا جای خالی دیدیه اندونگ و روزبه چشمی حس نشود.

با توجه به عدم آمادگی روزبه چشمی و حضور دیرهنگام اندونگ در تمرینات، ریکاردو ساپینتو که از عملکرد هافبک‌های خود رضایت دارد، تصمیم گرفته از همین سه بازیکن در دیدار مقابل الوحدات استفاده کند. همچنین، احمدی و رزاقی‌نیا فرصت دارند با درخشش در این بازی، جای خود را در ترکیب اصلی استقلال تثبیت کنند.

این دیدار حساس از ساعت ۱۹:۳۰ و با قضاوت محمد خالد از عربستان برگزار خواهد شد.