سخنگوی صنعت آب گفت: خط دوم انتقال آب از طالقان به تهران به طور کامل وارد مدار شد. این خط به عنوان یک سامانه پشتیبان برای شرایط اضطراری طراحی شده و قرار نیست که همیشه آب منتقل کند.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: خط دوم انتقال آب از طالقان به تهران به طور کامل وارد مدار شد. این خط به عنوان یک سامانه پشتیبان برای شرایط اضطراری طراحی شده و قرار نیست که همیشه آب منتقل کند.

او افزود: در زمان‌هایی که با کاهش منابع آبی در تهران در سدهای پنجگانه امیرکبیر، لار، لتیان و ماملو مواجه هستیم از خط طالقان کمک میگیرم در سال‌هایی که نیاز به آب نداریم، این خط به کار نخواهد افتاد و صرفا از آن به عنوان پشتیبان استفاده خواهیم کرد.

بزرگ‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر این خط آماده به کار است و با ظرفیت حداکثری به کمک تأمین آب تهران آمده است.