رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از ۲۳ هزار مورد اعمال قانون توسط تیم‌های نامحسوس پلیس راهور تهران بزرگ در مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به عملکرد تیم‌های نامحسوس در مهرماه گفت: از ابتدای مهر تا امروز، تیم‌های نامحسوس پلیس راهور تهران بزرگ موفق به ثبت و اعمال قانون  بیش از ۲۳۳۰۰ مورد تخلف رانندگی شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده حضور مؤثر و هدفمند نیرو‌های ما در سطح  بزرگراه‌هاست.

وی افزود: پلیس نامحسوس با هدف افزایش ایمنی ترافیک و کاهش رفتار‌های پرخطر رانندگی، به صورت غیر قابل تشخیص در سطح بزرگراه‌ها فعالیت می‌کند. این نیرو‌ها با خودرو‌های فاقد علائم پلیس و با تجهیزات نظارتی پیشرفته، تخلفات حادثه‌ساز را شناسایی و بلافاصله اعمال قانون می‌کنند.

سردار موسوی پور همچنین خاطرنشان کرد: حضور نامحسوس پلیس در سطح بزرگراه، علاوه بر افزایش ضریب نظارت، موجب بازدارندگی رفتاری در میان رانندگان می‌شود. راننده‌ای که احتمال نظارت را در هر لحظه در نظر بگیرد، کمتر مرتکب تخلف خواهد شد.

سردار موسوی پور در ادامه گفت: از جمله تخلفاتی که توسط پلیس نامحسوس رصد و برخورد می‌شود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سرعت غیرمجاز
• سبقت‌های خطرناک و غیرمجاز
• حرکت دنده عقب در بزرگراه‌ها
• انجام حرکات نمایشی و پرخطر با خودرو
•صحبت با تلفن همراه حین رانندگی

او افزود: هر یک از این تخلفات، علاوه بر تهدید جان راننده و سایر شهروندان، با نمره منفی همراه است. به‌طور مثال:

• سرعت غیرمجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر): ۱۰ نمره منفی
• سبقت غیرمجاز: ۵ نمره منفی
• دنده عقب در بزرگراه: ۵ نمره منفی
• حرکات مارپیچ:  ۳ نمره منفی
• حرکات نمایشی و پرخطر:۸نمره منفی
• استفاده از تلفن همراه حین رانندگی:۳نمره منفی

سردار موسوی پور گفت: بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر مجموع نمرات منفی راننده به عدد ۳۰ برسد، گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط می‌شود. در این مدت، راننده حق رانندگی ندارد و در صورت مشاهده، خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد.  با رعایت قوانین، نه‌تنها از نمره منفی دور می‌مانید، بلکه امنیت را به خود و دیگران هدیه می‌دهید. رانندگی مسئولانه، نشانه بلوغ اجتماعی است.

سردار موسوی پور در پایان خاطر نشان کرد: رانندگی ایمن یعنی احترام به قانون و جان انسان‌ها. تخلفات حادثه‌ساز نه‌تنها جان خود رانندگان پر خطر را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند زندگی دیگران را نیز به خطر اندازد. حضور تیم‌های نامحسوس پلیس راهور یادآور این نکته است که قانون همیشه در کنار ماست حتی اگر دیده نشود.

منبع: پلیس راهور تهران

برچسب ها: پلیس نامحسوس ، پلیس راهور
