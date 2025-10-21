امروز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱ میلیون و ۷ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۱۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۰۸ میلیون تومان
نیم سکه ۵۹ میلیون تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۱ میلیون و ۷ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار  ۱۴ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان
