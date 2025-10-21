باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱ میلیون و ۷ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۸ میلیون تومان
|نیم سکه
|۵۹ میلیون تومان
|ربع سکه
|۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۱ میلیون و ۷ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان