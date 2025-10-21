باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس اعلام دفتر رسانه‌ای دولت غزه، با وجود وعده‌های داده شده، آمار ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه به شدت کمتر از میزان تعهدشده است. از زمان آغاز آتش‌بس در دهم اکتبر تا پایان دوشنبه، تنها ۹۸۶ کامیون کمک به نوار غزه وارد شده که در مقایسه با ۶۶۰۰ کامیونی که باید ارسال می‌شد، رقم ناچیزی محسوب می‌شود.

این دفتر با اشاره به میانگین ورود روزانه ۸۹ کامیون به جای ۶۰۰ کامیون تعهدشده، هشدار داد: «این آمار بازتاب ادامه سیاست خفگی، قحطی و باج‌خواهی بشردوستانه توسط رژیم اشغالگر است.»

در این بیانیه تأکید شده است: «این مقادیر محدود، حتی حداقل نیاز‌های بشردوستانه و معیشتی را پوشش نمی‌دهد. نوار غزه به جریان فوری و منظم حداقل ۶۰۰ کامیون کمک روزانه شامل مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و امدادی، سوخت عملیاتی و گاز پخت‌وپز نیاز مبرم دارد تا حداقل نیاز برای یک زندگی شرافتمندانه تأمین شود.»

این در حالی است که بر اساس توافق آتش‌بس، اسرائیل متعهد به اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه شده است.

منبع: الجزیره