دفتر رسانه‌ای دولت غزه از ورود تنها ۹۸۶ کامیون کمک‌بشردوستانه به جای ۶۶۰۰ کامیون تعهدشده خبر و هشدار داد این میزان حتی حداقل نیازهای معیشتی مردم را پوشش نمی‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس اعلام دفتر رسانه‌ای دولت غزه، با وجود وعده‌های داده شده، آمار ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه به شدت کمتر از میزان تعهدشده است. از زمان آغاز آتش‌بس در دهم اکتبر تا پایان دوشنبه، تنها ۹۸۶ کامیون کمک به نوار غزه وارد شده که در مقایسه با ۶۶۰۰ کامیونی که باید ارسال می‌شد، رقم ناچیزی محسوب می‌شود.

این دفتر با اشاره به میانگین ورود روزانه ۸۹ کامیون به جای ۶۰۰ کامیون تعهدشده، هشدار داد: «این آمار بازتاب ادامه سیاست خفگی، قحطی و باج‌خواهی بشردوستانه توسط رژیم اشغالگر است.»

در این بیانیه تأکید شده است: «این مقادیر محدود، حتی حداقل نیاز‌های بشردوستانه و معیشتی را پوشش نمی‌دهد. نوار غزه به جریان فوری و منظم حداقل ۶۰۰ کامیون کمک روزانه شامل مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و امدادی، سوخت عملیاتی و گاز پخت‌وپز نیاز مبرم دارد تا حداقل نیاز برای یک زندگی شرافتمندانه تأمین شود.»

این در حالی است که بر اساس توافق آتش‌بس، اسرائیل متعهد به اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: کمک بشردوستانه ، آتش بس در غزه
خبرهای مرتبط
حماس: اسرائیل باید غزه را بازسازی کند
امیر قطر: اسرائیل با نسل کشی در غزه تمامی قوانین بین‌المللی را نقض کرد
تیراندازی اسرائیل بسوی غیرنظامیان فلسطینی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
باید حملات حماس و غزه در چند نقطه متمرکز شود به صورت گروه های کوچک متداوم برای باز کردن جاده
۰
۰
پاسخ دادن
آقای وقت‌نشناس
رهبر انصارالله: یمن اولین کشور تولیدکننده تسلیحات نظامی در جهان عرب است
ادعای ترامپ: هنوز امیدی هست که حماس کار درست را انجام دهد
شیخ نعیم قاسم: اهداف اسرائیل محقق نشده است/ سلاح حزب‌الله بخشی از قدرت لبنان است
دیدار قریب الوقوع ولیعهد سعودی با ترامپ در کاخ سفید
شهادت ۸۷ فلسطینی در غزه از ابتدای آتش‌بس
شهادت بیش از ۲۰ هزار دانش آموز فلسطینی در جنگ دوساله غزه
حماس اجساد دو اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
برگزاری جلسات محرمانه میان عراق و سوریه
مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برکنار شد
آخرین اخبار
هند و قطر سطح روابط دیپلماتیک خود با افغانستان را ارتقا دادند
تاکید حماس بر حق تشکیل کشور فلسطین در گفت‌وگو با مقامات ترکیه
زمین‌لرزه ۵.۱ ریشتری افغانستان را لرزاند
رفع محدودیت سیم‌کارت اتباع خارجی
گفت‌وگوی روبیو و نخست وزیر عراق
انگلیس برای کمک به نظارت بر آتش‌بس غزه نیرو اعزام کرد
خسارت سرقت از موزه لوور ۱۰۲ میلیون دلار تخمین زده شد
ترامپ: آمریکا در مذاکرات با چین عملکرد خوبی خواهد داشت
مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برکنار شد
ونس: طرح غزه بهتر از حد انتظار پیش می‌رود
شیخ نعیم قاسم: اهداف اسرائیل محقق نشده است/ سلاح حزب‌الله بخشی از قدرت لبنان است
رهبر انصارالله: یمن اولین کشور تولیدکننده تسلیحات نظامی در جهان عرب است
اسرائیل خواستار تجدیدنظر نخست وزیر کانادا درباره دستگیری نتانیاهو شد
دیدار قریب الوقوع ولیعهد سعودی با ترامپ در کاخ سفید
حماس اجساد دو اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
ادعای ترامپ: هنوز امیدی هست که حماس کار درست را انجام دهد
کاهش ۳ درصدی طلای جهانی در پی ادامه روند نزولی فلزات گرانبها
شهادت ۸۷ فلسطینی در غزه از ابتدای آتش‌بس
تحویل پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
برگزاری جلسات محرمانه میان عراق و سوریه
بانک جهانی: هزینه بازسازی سوریه ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد شد
رئیس جمهور کلمبیا، ترامپ را به تلاش برای حمله به ونزوئلا متهم کرد
سوریه به دنبال لغو رسمی تحریم‌های آمریکا تا پایان سال
نتانیاهو و رئیس اطلاعات مصر در قدس اشغالی دیدار کردند
مکرون: فقط زلنسکی می‌تواند درباره امتیازات ارضی مذاکره کند
شهادت بیش از ۲۰ هزار دانش آموز فلسطینی در جنگ دوساله غزه
انگلیس پشت پرده انفجار نورد استریم؟
واگرایی واشنگتن و اروپا؛ آمریکا به طرح مصادره دارایی‌های روسیه نمی‌پیوندد
آقای وقت‌نشناس
حمله مرگبار در پاکستان: ۱۰ سرباز در وزیرستان کشته شدند