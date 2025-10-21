مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از مجروح شدن ۸۸ مازندرانی بر اثر گازگرفتگی سگ در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: ۸۸ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ در شش ماه اول امسال برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۰ درصد افزایش داشت.

او با بیان اینکه که از این موارد ۵۸ نفر مرد و مابقی زن هستند، افزود: بیشترین سن مصدومین ناشی از گاز گرفتگی سگ بین ۳۱ تا ۴۰ سال با ۲۲ نفر و کمترین سن زیر ۱۰ سال با ۵ نفر گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان بیشترین آمار گاز گرفتگی سگ مربوط به شهرستان‌های بابل با ۱۱، رامسر و چالوس هر کدام با ۹ مورد و کمترین آن مربوط به شهرستان‌های بابلسر و جویبار هر کدام با یک مورد گزارش شده است.

۱۶۳ مصدوم ناشی از گاز گرفتگی سگ پارسال برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۱۱۲ نفر مرد و ما بقی زن هستند.

