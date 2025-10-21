بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال، سقف تسهیلات خوداشتغالی فردی از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و در مهرماه امسال توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید مالک حسینی» در دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال گفت: این افزایش سقف تسهیلات خود اشتغالی با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور پس از سه سال وقفه انجام شد. 

وی افزود: برای برخی رسته‌های منتخب تفاهم‌شده میان دستگاه‌های اجرایی، وزارت کار و بانک مرکزی، سقف تسهیلات از ۳۰۰ میلیون به ۳۵۰ میلیون تومان به ازای هر نفر افزایش یافته است.

 حسینی تأکید کرد: تسهیلات کارفرمایی در قالب پشتیبان مشاغل خانگی و سایر اشکال، از سقف ۴ میلیارد تومان در سال گذشته به ۵ میلیارد تومان افزایش یافت. 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار افزود: در حوزه صنایع خلاق، دانش‌بنیان و فناور، سقف تسهیلات اشتغال‌زایی انفرادی به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. 

حسینی خاطرنشان کرد: هر چند دوره بازپرداخت تسهیلات از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه کاهش یافته، اما این افزایش سقف تسهیلات، با توجه به تورم و هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار، گامی مثبت برای افزایش اثرگذاری تسهیلات است و امیدواریم در سال‌های آتی با نرخی منطقی افزایش یابد. 

کاهش نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۴ 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد .

وی گفت: کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۸ درصد، نشان‌دهنده چالش های جدی در فضای کسب و کار است.

حسینی با تاکید بر این که خروج بخشی از کارجویان از بازار کار نیز موضوع مهمی است، تصریح کرد:   متناسب با شرایط پیش روی اقتصاد کشور و با بهره‌گیری از راهبرد سیاست های فعال بازار کار در پی جلوگیری از تداوم این وضعیت هستیم . 

وی با بیان این که نزدیک به ۲ میلیون بیکار در سن کار وجود دارد، خاطرنشان کرد: شکاف دستمزد با سبد هزینه‌های خانوار و ناهماهنگی مهارت‌ها با نیازهای جغرافیایی بازار کار از جمله مهمترین چالش‌های این حوزه است. 

وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی هنوز به سطح پیش از دوران کرونا بازنگشته و تحت تأثیر تحریم‌ها و آسیب‌های ساختاری اقتصاد قرار دارد. اما تلاش‌ها برای پایداری مشاغل، افزایش مهارت‌افزایی و نشاط‌بخشی به بازار کار با همکاری دستگاه‌های متولی اقتصاد کلان ادامه دارد.

آغاز صدور ویزای کارگری برای اتباع افغانستانی 

حسینی با اشاره به وضعیت حوزه اشتغال اتباع خارجی در کشور گفت: از ابتدای مهر ۱۴۰۴، با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه، صدور ویزای کارگری به ویژه برای اتباع افغانستانی آغاز شد و کارفرمایان می‌توانند از طریق سامانه اشتغال اتباع خارجی درخواست خود را ثبت کنند.

وی با تأکید بر اولویت نیروی کار ایرانی در بازار کار، ادامه داد: در صورت نبود کارجوی ایرانی داوطلب، برای سال اول ویزای ۹ ماهه صادر می‌شود که بر اساس عملکرد نیروی کار خارجی و همچنین شرایط عرضه نیروی کار ایرانی ، با درخواست کارفرما قابلیت صدور مجدد برای سال بعد از مبدا خواهد شد. 

حسینی افزود: توافق اولیه با وزارت امور خارجه برای صدور حداکثر ۲۰۰ هزار ویزای کارگری در سال اول بر اساس تقاضا است و هدف اصلی این فرایند، شفاف‌سازی و رصد نیروی کار مجاز اتباع خارجی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی است.

وی در ادامه تاکید کرد: تنها در صورتی اجازه استفاده از نیروی کار خارجی را خواهیم داد که هیچ نیروی کار ایرانی برای آن موقعیت کاری وجود نداشته باشد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار افزود: حدود ۷۰ درصد از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۳ جذب شده است.

وی حل مسئله اشتغال را زیربنای بهبود موضوعاتی مانند مسکن و ازدواج دانست و تأکید کرد: با وجود فشار بر نظام بانکی برای اولویت‌های دیگر مانند ازدواج، مسکن و فرزندآوری، موضوع اشتغال باید اولویت اصلی باشد، همان‌طور که رئیس‌جمهور در هشتاد و نهمین نشست شورای عالی اشتغال نیز بر آن تأکید داشتند.

منبع: وزارت کار

برچسب ها: وام اشتغال ، تسهیلات اشتغال
خبرهای مرتبط
کاهش تولید همزمان با کوتاهی بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات اشتغال
مجلس پیگیر تسریع در پرداخت وام اشتغال از دولت است
آغاز ثبت‌نام تسهیلات اشتغال سربازان ماهر در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
هیچ بانکی نمیده این تسهیلات رو الکی خبر نزارید....
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
به همون خدا که میپرستید همش وایه افردا خاص
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
اینم مثل وام ازدواج هست که فقط اسمش هست خود وام وجود ندارد آخه پول نیست ولی برای خوشگذرانی بوده
۰
۰
پاسخ دادن
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
بی‌توجهی به هشدارها، عامل اختلال در خط ۵ مترو بود
انهدام باند توزیع گسترده لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی با برند شرکت‌های معروف
اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در پایان هفته
گشت‌های شبانه بررسی فعالیت کیوسک های مطبوعاتی تهران/ با متخلفین برخورد می‌شود
حج هوشمند و زیارت آسان؛ اولویت‌های رئیس جدید سازمان حج و زیارت
ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی در باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)
حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد
چینی‌ها محموله ۱۱۰تایی اتوبوس‌برقی‌ها را تحویل دادند
تنها مرجع اعلام مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت، معاونت عمرانی استانداری تهران است
آخرین اخبار
ساماندهی حریم تهران تحت حاکمیت قانون باشد
برنامه‌محور بودن فعالیت‌ها اولویت پایگاه‌های بسیج در منطقه ۸
حج هوشمند و زیارت آسان؛ اولویت‌های رئیس جدید سازمان حج و زیارت
حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد
انهدام باند توزیع گسترده لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی با برند شرکت‌های معروف
ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی در باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)
تنها مرجع اعلام مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت، معاونت عمرانی استانداری تهران است
توسعه گردشگری در سواحل در چارچوب قوانین مجاز است 
اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در پایان هفته
افزایش ۹۶ مکان ورزشی جدید کارگری در دو سال اخیر
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
بی‌توجهی به هشدارها، عامل اختلال در خط ۵ مترو بود
چینی‌ها محموله ۱۱۰تایی اتوبوس‌برقی‌ها را تحویل دادند
گشت‌های شبانه بررسی فعالیت کیوسک های مطبوعاتی تهران/ با متخلفین برخورد می‌شود
به جای پرداخت «حق بیمه»، «طلا» بخریم؟
رفع گره ۱۵‌ساله ابرپروژه اتصال بلوار دلاوران به بزرگراه امام‌علی(ع)
توضیح پلیس درباره بازداشت یکی از بازیگران معروف
ورود گوشت منجمد با قیمت کمتر از ۶۰۰ هزار تومان در بازار‌های میوه و تره بار
افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی به ۲۰۰ میلیون تومان
ثبت بیش از ۲۳ هزار مورد اعمال قانون توسط پلیس نامحسوس تهران در مهرماه
مهلت معرفی مشمولان غیرغایب پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه
تحولی نو در نظام نظارت، پاسخ‌گویی و رصد هوشمند خدمات شهری
ایستگاه مترو مریم مقدس (س) هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد
کولیوند به مدت ۴ سال به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر منصوب شد
حفاظت از محیط زیست را به یک سازمان محدود نکنیم
تولید ۲۵ درصد پسماند کشور در تهران
سکته مغزی تتلو صحت ندارد
تذکر چمران به مدیرعامل مترو تهران
اختلال در خط ۵ مترو در اوج ساعت تردد مردم
بازیگر سینما با شکایت شاکی خصوصی بازداشت شد