معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی گفت: هم اکنون پنج شهر ایران در اولویت ثبت جهانی صنایع دستی قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم جلالی در سفر به استان اردبیل و بازدید از محل دائمی نمایشگاه صنایع‌دستی شهر ملی گلیم عنبران گفت: پرونده ثبت جهانی گلیم عنبران کامل شده و در نوبت بررسی است.

او افزود: برخلاف سایر ثبت جهانی آثار، در حوزه صنایع دستی باید زنجیره به صورت کامل فراهم آید تا مجوز ثبت جهانی یک شهر در حوزه صنایع دستی صادر شود که این امر منوط به راه‌اندازی زنجیره ارزش کامل در حوزه صنایع دستی عنبران است.

جلالی گفت: این زنجیره ارزش شامل مراحل آموزش، فروش، راه‌اندازی فروشگاه و نصب المان است که به زودی در عنبران المان گلیم به عنوان شهر ملی نصب و راه‌اندازی خواهد شد.

معاون صنایع دستی سازمان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: هم اکنون پنج پرونده ایران در شورای جهانی صنایع دستی مطرح است که شامل رشت، عنبران نمین در اردبیل و چند شهر دیگر است که امیدواریم با نهایی شدن کار ارزیابان، همه این شهر‌ها در زمره شهر‌های جهانی صنایع دستی قرار گیرند.

جلالی افزود: در طول سال ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی نقاط مختلف شهر‌های مطرح شده را مورد بررسی قرار می‌دهند که اخیرا یک شهر در روسیه به عنوان شهر جهانی صنایع دستی مطرح شد که پرونده آن نیز به تصویب رسید.

او بیان کرد: تمام اهتمام ما بر این است تا نیمه اول سال آینده ثبت جهانی صنایع دستی هر پنج شهر ایران را انجام دهیم تا شرایط برای جذب اعتبارات بیشتر در حوزه جهانی و بین‌المللی نیز با هدف توسعه این زنجیره فراهم آید.

هدف‌گذاری برای حمایت از یک میلیون هنرمند صنایع دستی در کشور

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گفت: آخر برنامه هفتم توسعه قرار است بیش از یک میلیون هنرمند فعال در حوزه صنایع دستی مورد حمایت قرار گیرند.

مریم جلالی، افزود: در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال‌جاری عدد قابل توجهی برای حوزه صنایع دستی دیده شده است.

او تصریح کرد: با پرداخت این تسهیلات ما از تشکل ها، تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها حمایت‌های لازم را انجام می‌دهیم و امیدواریم این حمایت و همراهی نهاد‌های مختلف به صورت همگرا زمینه توسعه کمی و کیفی صنایع دستی را فراهم آورد.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت:در کنار پرداخت تسهیلات، توانمندسازی صنعتگران و هنرمندان و کمک به صادرات محصولات آنها متناسب با ذائقه جهانی مورد توجه است که باید این صادرات با استانداردسازی مناسب بسته‌بندی و معرفی محصولات انجام شود.

او در ادامه افزود: ما مشتری خوبی را در آن سوی مرز‌ها داریم و جهان در برابر صنایع دستی ایران تعظیم کرده و از قدرت ما آگاه است.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در حال حاضر برای ۵۸۰ هزار نفر مجوز کسب و کار در این حوزه صادر شده که پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان برنامه هفتم توسعه این رقم به یک میلیون نفر ارتقا یابد.

جلالی بیان کرد: تمامی هنرمندان و صنعتگران حوزه صنایع دستی مورد حمایت و پشتیبانی هستند و روز به روز تقویت این بخش را شاهد هستیم و امیدواریم با صادرات مناسب در کنار تولید و عرضه محصولات، به رشد اقتصادی هشت درصد تا پایان برنامه هفتم دست پیدا کنیم.

منبع:میراث فرهنگی