مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از توزیع گوشت منجمد گوسفندی با قیمت زیر ۶۰۰ هزار تومان در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار شهرداری تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ مهدی بختیاری‌زاده گفت: با توجه به گران شدن قیمت گوشت در کشور و شهر تهران تلاش‌های زیادی از سوی سازمان میادین میوه و تره‌بار برای بازگرداندن این محصول به سبد غذایی شهروندان تهرانی انجام شد.

وی افزود: در همین رابطه جلسات خوبی با انجمن واردکنندگان و تامین کنندگان گوشت قرمز داشتیم و خبر‌های خوبی نیز برای پایتخت‌نشینان داریم.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‎بار شهرداری تهران ادامه داد: طبق توافقات انجام شده مقرر شده تا از روز شنبه ۳ آبان ماه توزیع گوشت ران و دست گوسفندی به صورت منجمد از سوی مبادی وارداتی این محصول تامین و در بازار‌ها و میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران توزیع شود.

وی بیان کرد: گوشت گوسفندی منجمد از کشور‌های مغولستان، استرالیا، روسیه و ... وارد می‌شود.

مهدی بختیاری‌زاده یادآور شد: قیمت تمام شده هر کیلوگرم ران و دست منجمد گوسفندی کمتر از ۶۰۰ هزار تومان است.

وی تاکید کرد: هیچ گونه محدودیت فروشی برای فروش گوشت منجمد گوسفندی نداریم و به هر میزانی که خانوار‌ها نیاز دارند می‌توانند با مراجعه به غرف پروتئینی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار این محصول را تهیه کنند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در پایان گفت: این گوشت وارداتی گوسفندی و به صورت منجمد است و تنها شامل ران و دست گوسفندی می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
: گوشت منجمد گاو و گوساله هیچ سودی ندارد و مصرف آن می تواند در طولانی مدت موجب بروز بیماری هایی مانند رماتیسم، ام اس، ناراحتی های پوستی مثل تیرگی پوست و سفید شدن زودرس موها شود
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
اشتباهی می کنید زیرا اگر اینطور باشد که همه مردم باید بیماریهایی که ذکر کردید را داشته باشند . چون بیشتر گوشت تازه را هم بعد از خرید در فریزر منجمد میکنند و به تدریج مصرف می کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
به کجا و به کدام هدف و مقصد و برنامه داریم حرکت می کنیم و می رسیم و مدیران درک کنند و بفهمند این منجمد خیلی خیلی پایین تر و مناسب تر در زمانهای دور بود و به وفور و این خادمی مدیران برای کشور این بود و ایا زندگی مدیران هم با همین روال می چرخد و نکنید با مخلوقات و صاحبان کشور اینهمه بی مهری و انهم کشوری غنی و ثروتمند
۱
۰
پاسخ دادن
