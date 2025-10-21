دفتر ریاست جمهوری ترکیه با ارائه یادداشتی به پارلمان، رسما خواستار تمدید سه ساله مأموریت نیرو‌های نظامی این کشور در سوریه، عراق و لبنان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر ریاست جمهوری ترکیه یادداشتی را به پارلمان ارائه کرد که خواستار تمدید ماموریت ارتش ترکیه در سوریه، عراق و لبنان است و یکی از وظایف این ارتش، «انجام عملیات‌های فرامرزی» در صورت لزوم، می‌باشد.

این یادداشت ریاست جمهوری، که امضای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه را داشت، درخواست تمدید ماموریت این نیرو‌ها را برای سه سال، از تاریخ ۳۰ اکتبر (۹ آبان)، که تاریخ از پیش تعیین شده برای پایان دوره فعلی ماموریت آنهاست، مطرح کرد.

از تاریخ مذکور، مهلت اختیارات اعطا شده به رئیس‌جمهور در این خصوص به پایان می‌رسد. همچنین، مدت یک ساله اعطا شده به او در خصوص مشارکت نظامی ترکیه در چارچوب نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) نیز در ۳۱ اکتبر (۱۰ آبان) به پایان خواهد رسید. انتظار می‌رود این یادداشت‌ها در نشست هفته آینده مجمع عمومی پارلمان مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

از سوی دیگر، حزب کُردی دموکراسی و برابری خلق‌ها از یادداشت‌های ریاست جمهوری برای تمدید ماموریت ارتش ترکیه در سوریه، عراق و لبنان انتقاد کرد. کیلیچ کوچ‌ییت، معاون رئیس فراکسیون پارلمانی این حزب، اظهار داشت که این یادداشت‌ها نه تنها خواستار تمدید حضور نظامی ترکیه در سوریه و عراق هستند، بلکه خواهان اعزام سربازان بیشتر نیز می‌باشند.

او افزود که این قابل قبول نیست. حتی اگر منطق این یادداشت‌ها در چارچوب امنیت ملی توصیف شود، آنها در نهایت آن را دخالت در امور داخلی کشور‌های دیگر می‌بینند. به همین دلیل، تاکید کرد که این اقدامات نه قانونی و نه مشروع هستند. 

منبع: آر تی

