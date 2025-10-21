رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ در جمع خبرنگاران درباره انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر بازداشت یکی از بازیگران، توضیحاتی ارائه کرد.

سرهنگ نمک‌شناس افزود: موضوع از طریق شکایت شخصی یک خانم با هویت مشخص آغاز شد؛ این فرد با مراجعه به دادگاه کیفری یک تهران شکایتی را علیه شخص موردنظر مطرح می‌کند و در پی آن، پرونده‌ای در مرجع قضایی تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، مقام قضایی برای فرد مورد شکایت احضاریه صادر می‌کند و وی جهت رسیدگی به شعبه نهم بازپرسی دادگاه کیفری یک تهران احضار می‌شود، در همان‌جا، پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، بنا بر تشخیص مقام محترم قضایی، قرار قانونی برای این فرد صادر شده است و در زمان حاضر در اختیار مرجع قضایی قرار دارد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ تصریح کرد: بنابراین این فرد به‌عنوان متهم احضار و در محل مرجع قضایی بازداشت شده است و هیچ‌گونه عملیات دستگیری از سوی پلیس آگاهی یا سایر یگان‌های انتظامی انجام نشده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شکایت مطرح‌شده شکایت شخصی با هویت حقیقی بوده و تمامی اقدامات در این پرونده توسط مرجع قضایی صورت گرفته است، پلیس تنها در صورت دستور مقام محترم قضایی وظیفه بررسی و اجرای تصمیمات قانونی را به‌عهده خواهد داشت.

برچسب ها: بازداشت بازیگر ، بازیگر مشهور
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
مگر قرار است یک بازیگر سرشناس یا نچندان شناخته نشده یک وزیر یا وکیل و هر کسی که به نوعی دارای جایگاه اجتماعی و غیره است پایش به دادگاه و یا به هر دلیلی دستگیر نشود در برابر قانون همه یکی هستند و زمانیکه بی گناهی آنها ثابت نشود در اختیار قانون هستند و حساسیت یک عده بی مورد است .
۱
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
سمت زنانه عروسی‌ها همه بی‌حجاب هستند این عادیه حالا پدر عروس رفته یک عکس یادگاری بگیره.
۱۹
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
عروسی دختر شمخانی برای پارسال بوده ها .حریم خصوصی شمخانی رو پخش کردن اون باید شاکی باشه
۲۴
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
شلوغ بازی
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۵:۰۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
خدا رو شکر!! انشا الله که محکوم و ممنوع التصویر شود تا از تحملقیافه تکراری اش در فیلم ها راحت شویم
۱۶
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۱۸
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
مالهای مفت و بادآورده می‌شود مستی. بی حیائی. هوس بازی.
۲
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
برای فیلم عروسی دخترشمخانی انقدرسریع تیترنزدید
۱۷
۳۳
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
Bmsoq20
۱۴:۳۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
قانون باید اجرا شود .. پژی
۳
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
۲۵
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ali75757
۱۴:۱۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
داداش کانال رو اشتباه اومدی
Iran (Islamic Republic of)
al;igrgdr
۱۳:۲۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
تویی که الان داری فیلتر میکنی یعنی الان هیچ کس خبر نداره؟مردم اینستاگرام ندارن؟تا ابد نامش مخفی می مونه؟
۶
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
قلی جون !
سواد هم خوب چیزیه ، پلیس ، مجری قانون است
سعی کن ، کمی اطلاعاتت را بالا ببری ، بعد اظهار نظر کنی !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
چی زدی عمو؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
پ ژ ج !!!!!!
۱
۲۸
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۳:۱۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
چرا از عروسی دختر شمخانی خبر نمیزارید
۳۱
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
خبر منتشر کردن که گفته آهای ....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
به تو چه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
عروسی تموم شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
تجاوز به حریم خصوصی دیگران کار خوبی نیست... شما تا دیروز نگران جریمه کشف حجاب داخل خودرو بودید چطور امروز از داخل تالار میگی؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
این حرکت بسیییییار عالی است
اما کاشکی در بازداشت سیاسیون هم همینقدر جرات بود متاسفانه آنجا بگویم می‌گویم راه افتاد و کسی کسی را نمی‌تواند در مقام بازخواست قرار بدهد همه از همدیگر توی لفت لیس سند ومدارک دارند خخخخخ عجب دنیای شیر تو شیری شده
۵
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
alifgfhfh
۱۳:۱۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
چرا نمی گید که پژمان جمشیدیه؟چون پرسپولیسیه عارتون میشه
۲۵
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
تو چقدر عجیبی توی این شرایط هم فکر اسم تیم و این چیزایی
Mexico
ناشناس
۱۵:۳۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
جون به جونتون کنن کیسه کشی
۱۲
