مجید صولت سرپرست تیم ملی کبدی جوانان پیش از سومین بازی تیم برابر بحرین توضیحاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - مجید صولت سرپرست تیم ملی کبدی جوانان پیش از سومین بازی تیم برابر بحرین، اظهار داشت: تیم در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و بازیکنان از نظر روحی و بدنی در شرایط مطلوبی هستند. امروز صبح در نوبت نخست مسابقات به مصاف تیم بحرین خواهیم رفت که بازی حساسی برای ما محسوب نمی‌شود و انتظار داریم شاگردانم دیداری نسبتاً آسان را پشت سر بگذارند.

وی ادامه داد:، اما در نوبت بعدازظهر، دیدار بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای برابر تیم ملی هند پیش‌رو داریم. امیدوارم با دعای خیر مردم عزیز، تلاش بازیکنان و درایت کادر فنی، بتوانیم در این بازی نیز به پیروزی برسیم و گام بلندی در مسیر موفقیت تیم ملی برداریم.

سرپرست تیم ملی کبدی جوانان ایران، درباره عملکرد شاگردانش در رقابت‌های جاری عنوان داشت: تاکنون ۳ دیدار در این تورنمنت برگزار کرده‌ایم که حاصل آن دو پیروزی و یک شکست بوده است. یکی از این بردها، پیروزی ارزشمند و پرقدرت روز گذشته مقابل تیم قدرتمند پاکستان بود. 

وی خاطرنشان کرد: تنها شکست ما برابر بنگلادش رقم خورد، اما امیدواریم با تلاش بازیکنان و پیروزی‌هایی که در دیدار امروز و همچنین بازی فردا صبح مقابل سریلانکا به دست خواهیم آورد، حضورمان در فینال این رقابت‌ها قطعی شود.

