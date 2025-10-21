باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - منصوره ابوجعفری، سرپرست تیم ملی کبدی دختران گفت: سه بازی را تا الان انجام دادیم، دو پیروزی داشتیم و یک بازی هم مقابل هند شکست خوردیم.

وی افزود: امروز هم مقابل تایلند بازی خواهیم کرد و انشاالله با برد مقابل این تیم به فینال صعود می‌کنیم. تمام تلاشمان را برای رسیدن به فینال می‌کنیم و هدفمان صعود به فینال و شکست هند است.

ابوجعفری ادامه داد: شرایط تیم‌مان خیلی خوب است و آسیب‌دیدگی نداریم. از نظر روحی و جسمی بچه‌ها آماده مسابقات هستند. امیدوارم بازی خوبی ارائه دهند.

سرپرست تیم ملی کبدی دختران بیان کرد: سطح مسابقات خیلی خوب است. تیم ملی کبدی اولین بار است که در بازی‌های آسیایی جوانان حضور دارد و این تجربه بسیار خوبی است. ما با ۵ ماه آمادگی به این مسابقات آمدیم ولی امیدم به این تیم بالا است، چون پشتوانه تیم بزرگسالان ما هستند و در آینده نتایج خوبی کسب می‌کنیم.