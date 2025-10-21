رئیس جهاد کشاورزی گیلان از برپایی بیستمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی و نهاده ها ، تجهیزات باغبانی و گلخانه ای با حضور ۹ استان در رشت خبر داد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _  صالح محمدی از برپایی بیستمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی و نهاده ها ، تجهیزات باغبانی و گلخانه ای در رشت خبر داد و گفت :  این نمایشگاه با هدف  ارائه آخرین تولیدات و محصولات واحدهای تولیدی ، تبادل دانش و اطلاعات در بین تولید کنندگان، ایجاد نمایندگی در استان گیلان توسط واحدهای تولیدی ، آشنایی با سلایق بازدید کنندگان ، ارائه مستقیم و بدون واسطه کالا به بازار مصرف و حذف واسطه ها و ایجاد رونق در کسب و کار بر پا شده است. 

رییس جهاد کشاورزی گیلان  با بیان اینکه ۴۵ واحد تولیدی از ۹ استان کشور در این نمایشگاه شرکت دارند، افزود :  استان‌های گیلان ، تهران ، اصفهان، خراسان رضوی ، مازندران ، گلستان ، کرمانشاه، مرکزی-البرز از جمله استانهای شرکت کننده در این نمایشگاه هستند. 

وی با بیان اینکه  این نمایشگاه از امروز  ۲۹ مهر تا ۲ آبان در محل نمایشگاه دائمی جاده تهران برپاست‌، تصریح کرد:  علاقمندان  می توانند عصرها از ساعت ۱۵تا  ۲۱ از این نمایشگاه  بازدید کنند.

محمدی خاطر نشان کرد:  ادوات و ماشین آلات کشاورزی نهاده ها ،تجهیزات باغبانی ، گلخانه ای و صنایع وابسته از اهم تشکیلات این نمایشگاه می باشد.‌


رئیس جهاد کشاورزی گیلان اظهار داشت : در  روز دوم  این نمایشگاه همایش ۵۰۰ نفره نیز برگزار خواهد شددر این همایش بیش از ۲۱۰ نفر از کشاورزان  پیشرو  و نمونه  تجلیل  می شود.‌

