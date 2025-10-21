رئیس جهاد کشاورزی گیلان از برپایی بیستمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی و نهاده ها ، تجهیزات باغبانی و گلخانه ای با حضور ۹ استان در رشت خبر داد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ صالح محمدی از برپایی بیستمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی و نهاده ها ، تجهیزات باغبانی و گلخانه ای در رشت خبر داد و گفت : این نمایشگاه با هدف ارائه آخرین تولیدات و محصولات واحدهای تولیدی ، تبادل دانش و اطلاعات در بین تولید کنندگان، ایجاد نمایندگی در استان گیلان توسط واحدهای تولیدی ، آشنایی با سلایق بازدید کنندگان ، ارائه مستقیم و بدون واسطه کالا به بازار مصرف و حذف واسطه ها و ایجاد رونق در کسب و کار بر پا شده است.

رییس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه ۴۵ واحد تولیدی از ۹ استان کشور در این نمایشگاه شرکت دارند، افزود : استان‌های گیلان ، تهران ، اصفهان، خراسان رضوی ، مازندران ، گلستان ، کرمانشاه، مرکزی-البرز از جمله استانهای شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه از امروز ۲۹ مهر تا ۲ آبان در محل نمایشگاه دائمی جاده تهران برپاست‌، تصریح کرد: علاقمندان می توانند عصرها از ساعت ۱۵تا ۲۱ از این نمایشگاه بازدید کنند.

محمدی خاطر نشان کرد: ادوات و ماشین آلات کشاورزی نهاده ها ،تجهیزات باغبانی ، گلخانه ای و صنایع وابسته از اهم تشکیلات این نمایشگاه می باشد.‌



رئیس جهاد کشاورزی گیلان اظهار داشت : در روز دوم این نمایشگاه همایش ۵۰۰ نفره نیز برگزار خواهد شددر این همایش بیش از ۲۱۰ نفر از کشاورزان پیشرو و نمونه تجلیل می شود.‌