احداث محور طبیعت به توسکستان در گرگان بزودی

باشگاه خبرنگاران جوان، عادل مصدقی با اشاره به اجرایی شدن زودهنگام محور طبیعت به توسکستان، گفت: محور طبیعت به توسکستان در مجموع حدود ۱۰ کیلومتر طول دارد که در فاز یک ۳.۵ کیلومتر از روستای اوزینه تا روستا‌های نصرآباد و نومل به اجرا درخواهد آمد.

به گفته وی، در حال حاضر مطالعات فاز یک اجرا شده و جلسات مرتبط بافرمانداری و شهرداری و سایر دستگاه‌های ذیربط و نماینده مردم گرگان در مجلس برگزار شده و بزودی بر روی سامانه برای انتخاب پیمانکار قرار می‌گیرد.

وی افزود: محور طبیعت با هدف بهره مندی مردم روستا‌های اوزینه، نصرآباد و نومل و اتصال آنها به محور توسکستان و بهره مندی مردم روستا‌های منطقه از راه آسفالته و کاهش تردد آنها از بزرگراه و کاهش تصادفات جاده‌ای از انتهای بلوار طبیعت گرگان تا محور توسکستان تعریف شده است.

منبع: راهداری