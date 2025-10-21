باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش روزنامه اسرائیلی «اسرائیل هیوم»، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به شدت با هرگونه حضور ترکیه یا قطر در غزه مخالفت کرده و این موضوع را «خط قرمز» در برنامه پساجنگی توصیف کرده است.

این گزارش می‌افزاید کاخ سفید نیز نگران است که نتانیاهو ممکن است به همین بهانه سعی در نقض توافق آتش‌بس مورد حمایت آمریکا با حماس داشته باشد.

واشنگتن تأکید کرده که مشارکت ترکیه و قطر صرفاً بشردوستانه و غیرنظامی خواهد بود. با این حال، این روزنامه توضیح می‌دهد که اسرائیل نگران است حضور این دو کشور بتواند به آنکارا و دوحه نفوذ در منطقه اعطا کند.

بر اساس گزارش‌های تحلیلی، قطر در تلاش است زمینه‌های یک واقعیت جدید در غزه را که هم برای واشنگتن قابل هضم و هم همسو با منافع دوحه باشد، فراهم کند. در همین چارچوب، ترکیه نیز با حمایت قطر در حال گسترش نفوذ خود در غزه است و هم‌اکنون نیز تیم‌های امدادی این کشور با مجوز اسرائیل برای کمک به عملیات جست‌و‌جو و نجات و پاکسازی آوار وارد این منطقه شده‌اند. ادعا می‌شود آنکارا قصد دارد با تزریق کمک‌های اقتصادی، حضور امنیتی خود را نیز در نوار غزه تثبیت کند.