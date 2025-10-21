تیم ملی هندبال دختران جوان ایران در دومین دیدار خود از بازی‌های آسیایی جوانان مقابل ازبکستان به میدان رفت و به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان؛ تیم ملی هندبال دختران جوان ایران امروز ۲۹ مهر از ساعت ۱۰ به وقت محلی در دومین دیدار خود از بازی‌های آسیایی جوانان مقابل ازبکستان به میدان رفت و با نتیجه ۲۷ بر ۲۴ به برتری رسید.

ملی‌پوشان ایران در نیمه اول، بازی را خوب شروع کردند. آنها ۳ بر صفر پیشتاز بودند و حتی تا دقیقه ۶ دروازه ایران باز نشد. هرچند ازبکستان در اواسط نیمه اول پیش افتاد، اما دختران ایران خیلی زود آن را جبران کردند و توانستند با نتیجه ۱۲ بر ۱۱ نیمه اول را با برد از زمین خارج شوند.

آنها در نیمه دوم هم بازی را تحت کنترل داشتند و توانستند با نتیجه ۲۷ بر ۲۴ به برتری برسند.

زهرا افشاری، دروازه‌بان تیم ملی با سیو‌های خود نقش موثری در برتری تیم داشت.

در رقابت‌های بخش دختران تیم‌های ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند به صورت دوره‌ای با یکدیگر برای کسب مدال رقابت می‌کنند.

افشاری: اگر خسته نبودیم نتیجه بهتری می‌گرفتیم/ با اختلاف ۵ امتیاز قهرمان آسیا را شکست دادیم

دروازه بان تیم ملی هندبال دختران گفت: با همه وجود بازی کردیم و خدا را شکر که پیروز شدیم. اگر در شرایط بهتری بودیم، قطعاً نتیجه بهتری می‌گرفتیم. همه برای ایران و مردم ایران جنگیدیم.

زهرا افشاری دروازه‌بان تیم ملی هندبال دختران ایران پس از پیروزی مقابل تیم ملی ازبکستان در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین گفت:

روز گذشته ازبکستان بازی راحتی داشت و پیروز میدان شده بود. با توجه به بازی راحتی که داشتند، بدن آنها آماده‌تر بود. تیم ازبکستان تیم خیلی خوبی بود، اما بازیکنان ما با خستگی بازی کردند. اگر در شرایط بهتری بودیم، قطعاً نتیجه بهتری می‌گرفتیم. با همه وجود بازی کردیم و خدا را شکر که پیروز شدیم. همه برای ایران و مردم ایران جنگیدیم.

افشاری در ادامه درباره پیروزی تاریخی تیم ملی هندبال دختران ایران برابر چین عنوان کرد: اولین بار بود که برابر چین به برتری می‌رسیدیم. برای ما خیلی ارزشمند بود و ارزشمندتر اینکه با اختلاف پنج گل آنها را شکست دادیم. بازی مقابل چین، بازی سختی بود. چین قهرمان آسیاست و ما بازی دشواری برابر آنها داشتیم. دیر به بحرین رسیدیم ولی با این حال موفق به پیروزی مقابل چین شدیم، علی‌رغم اینکه زمان ریکاوری کوتاهی داشتیم.

دروازه‌بان تیم ملی هندبال ایران درباره بازی بعدی مقابل قزاقستان خاطرنشان کرد: پس‌فردا با قزاقستان بازی داریم. امیدواریم نتیجه خوبی بگیریم. زمان لازم برای ریکاوری داریم، خیلی آماده‌ایم و با تمام وجود می‌جنگیم.

تیم ملی دختران ایران روز گذشته نیز با نتیجه ۳۹ بر ۲۶ یک برد تاریخی برابر چین ثبت کرد. حال آنها باید در سومین دیدارشان یک مهر از ساعت ۱۴ به وقت محلی به مصاف قزاقستان بروند.

نتایج و برنامه کامل تیم ملی دختران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵:

ایران ۳۹ - چین ۲۶
ایران ۲۷ - ۲۴ ازبکستان

جمعه ۲ آبان:
ایران - قزاقستان ساعت ۱۴:۳۰

دوشنبه ۵ آبان:
ایران - تایلند ساعت ۱۱:۰۰

سه‌شنبه ۶ آبان:
ایران - هند ساعت ۱۵:۰۰،

۵ شنبه ۸ آبان:
ایران - هنگ کنگ ساعت ۱۳:۳۰

ثنا فتوحی بافقی، ریحانه حسینی، سارینا رستمی، پریسان احمدی خسروی، زهرا افشاری، فاطمه الفت‌نیا، هستی شیخعلی‌زاده، فاطمه بهزادی‌مقدم، ملیکا صفی‌خانی، هستی آریان‌فر، تینا خوش‌نژاد ایرانی، آسمان بدوی، آرزو طالعی بافقی، نگار باباصفری، دینا درخشان‌مهر و دیانا رضایی بازیکنان تیم ملی هندبال ایران در این بازی‌ها هستند.

مریم رضائیان، عزت‌الله رزمگر، خدیجه قانع، شیدا فلاحی و اکرم حبیب‌لو نیز کادر تیم ملی هندبال دختران ایران را تشکیل می‌دهند.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی آغاز می‌شود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین ادامه دارد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
