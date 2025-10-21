باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامیبا ارسال نامهای به رئیس رسانه ملی از برگزاری رویداد ملی «ایران جان» در استان فارس قدردانی کرد و آن را قالبی نو و بدیع در معرفی بیش از پیش ظرفیتهای ارزشمند استانها دانست.
در نامه ابراهیم عزیزی به پیمان جبلی آمده است: «پیرو نامه ارزشمند صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با عنوان «ایران جان» در استانها افتخار میزبانی آن، هفته گذشته نصیب استان فارس شد، مراتب تقدیر و تشکر خود را از جنابعالی به پاس این حرکت هوشمندانه، اثرگذار و ضروری اعلام میدارم.»
در ادامه این پیام قید شده است: «بیگمان رسانه ملی بهعنوان صدای رسای نظام اسلامی در پیشبرد اهداف والای انقلاب در فضایی کاملا حرفهای، عفیف و سالم با نشر محتواهای آگاهیبخش با صبغه مکارم اخلاقی و انسانی در داخل و خارج از کشور، نقشی کمنظیر و بیبدیل ایفا میکند.»
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامیبرنامه «ایران جان» را ازجمله برنامههای ارزشمند و فاخری دانست که در قالبی نو و بدیع، بیش از پیش ظرفیتهای ارزشمند استانهای ایران عزیز را در عرصههای مختلف به مخاطبان نشان میدهد.
وی در ادامه تأکید کرد که « این حرکت خردمندانه و قابل تأمل، بدون شک در شناخت مردم از این سرزمین بیهمتا قابل تقدیر و ستایش است. امروز در میان موج ایرانهراسی و هیاهوی امپراطوری رسانهای نظام سلطه برای نشان دادن تصویری سیاه از ایران اسلامی، صداوسیما چراغی را برافروخته که با نورآن حقایق را منتشر میکند و بهطور طبیعی این حرکت آگاهیبخش برای زیادهخواهان و سلطهگران قابل هضم نیست که در تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ساختمان رسانه ملی، این موضوع کاملا هویدا بود.»
عزیزی در خاتمه از مدیرکل صداوسیمای فارس و همکاران نیز قدردانی و عنوان کرد که برنامه «ایران جان» بهخوبی ظرفیتهای استان را به مردم عزیز ایران اسلامی و دیگر نقاط دنیا نشان داد. لذا ضرورت دارد تداوم چنین برنامههایی کاملا محسوس و ملموس باشد.