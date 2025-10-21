رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی‌با ارسال نامه‌ای به رئیس رسانه ملی از برگزاری رویداد ملی «ایران جان» در استان فارس قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی‌با ارسال نامه‌ای به رئیس رسانه ملی از برگزاری رویداد ملی «ایران جان» در استان فارس قدردانی کرد و آن را قالبی نو و بدیع در معرفی بیش از پیش ظرفیت‌های ارزشمند استان‌ها دانست.

در نامه ابراهیم عزیزی به پیمان جبلی آمده است: «پیرو نامه ارزشمند صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با عنوان «ایران جان» در استان‌ها افتخار میزبانی آن، هفته گذشته نصیب استان فارس شد، مراتب تقدیر و تشکر خود را از جناب‌عالی به پاس این حرکت هوشمندانه، اثرگذار و ضروری اعلام می‌دارم.»

در ادامه این پیام قید شده است: «بی‌گمان رسانه ملی به‌عنوان صدای رسای نظام اسلامی در پیشبرد اهداف والای انقلاب در فضایی کاملا حرفه‌ای، عفیف و سالم با نشر محتواهای آگاهی‌بخش با صبغه مکارم اخلاقی و انسانی در داخل و خارج از کشور، نقشی کم‌نظیر و بی‌بدیل ایفا می‌کند.»

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی‌برنامه «ایران جان» را ازجمله برنامه‌های ارزشمند و فاخری دانست که در قالبی نو و بدیع، بیش از پیش ظرفیت‌های ارزشمند استان‌های ایران عزیز را در عرصه‌های مختلف به مخاطبان نشان می‌دهد.

وی در ادامه تأکید کرد که « این حرکت خردمندانه و قابل تأمل، بدون شک در شناخت مردم از این سرزمین بی‌همتا قابل تقدیر و ستایش است. امروز در میان موج ایران‌هراسی و هیاهوی امپراطوری رسانه‌ای نظام سلطه برای نشان دادن تصویری سیاه از ایران اسلامی، صداوسیما چراغی را برافروخته که با نورآن حقایق را منتشر می‌کند و به‌طور طبیعی این حرکت آگاهی‌بخش برای زیاده‌خواهان و سلطه‌گران قابل هضم نیست که در تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ساختمان رسانه ملی، این موضوع کاملا هویدا بود.»

عزیزی در خاتمه از مدیرکل صداوسیمای فارس و همکاران نیز قدردانی و عنوان کرد که برنامه «ایران جان» به‌خوبی ظرفیت‌های استان را به مردم عزیز ایران اسلامی و دیگر نقاط دنیا نشان داد. لذا ضرورت دارد تداوم چنین برنامه‌هایی کاملا محسوس و ملموس باشد.

برچسب ها: فارس ، رسانه ملی
خبرهای مرتبط
محمد بحرانی:
تجربه موفق «پایتخت» و «نون خ» می‌تواند در استان فارس تکرار شود
روایت بلاگر آمریکایی از سفر به ایران پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
تلاش رسانه ملی در رویداد ملی ایران جان فارس ایران + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۰
۰
پاسخ دادن
زهرا اسفندیاری: خواهرم صرفا به‌دلیل ترجمه اخبار غزه بازداشت شد
«خانم مارپل» در شبکه تماشا
وزیر ارشاد: وسواس در انتخاب، دلیل تأخیر جابه‌جایی رئیس حج بود
آخرین اخبار
وزیر ارشاد: وسواس در انتخاب، دلیل تأخیر جابه‌جایی رئیس حج بود
زهرا اسفندیاری: خواهرم صرفا به‌دلیل ترجمه اخبار غزه بازداشت شد
«خانم مارپل» در شبکه تماشا
بازنمایی ارزشمند ظرفیت‌های استان در «ایران جان، فارس ایران»
شادبوم، راهی برای آشنایی کودکان و نوجوان با مفهوم پرچم
روایت صادقانه‌ای از دنیای پدر‌ها و مادر‌ها در شبکه دو