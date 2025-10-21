شهردار منطقه ۴ تهران از تخریب دیوار معارض در فاز دوم پروژه بزرگ دلاوران خبر داد و این اقدام را گامی تعیین‌کننده در ادامه اجرای طرح راهبردی شمال‌شرق پایتخت دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط‌عمومی شهرداری منطقه ۴، سیدمحمد موسوی با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه دلاوران در بهبود شبکه حمل‌ونقل شهری و کاهش ترافیک شرق پایتخت گفت: طبق توافق صورت‌گرفته با بنیاد مستضعفان کشور، دیوار معارض متعلق به این بنیاد در محدوده فاز دوم پروژه تخریب و مسیر اجرای طرح آزاد شد. 

موسوی افزود: دیوار مذکور در مسیر عملیات عمرانی قرار داشت و مانع ادامه اجرای پروژه بود که با انجام این اقدام، روند عمرانی فاز دوم به‌صورت پیوسته دنبال خواهد شد.

بر اساس گفته‌های شهردار منطقه ۴، پروژه سه‌فازی دلاوران با هدف ارتقای دسترسی‌های شمال‌شرق تهران، به‌ویژه اتصال میدان الغدیر به بزرگراه امام علی (ع)، تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته و فاز نخست آن به طول ۶/۱ کیلومتر به بهره برداری رسیده است.

 وی تأکید کرد که این طرح از پروژه‌های شاخص و اثرگذار منطقه به‌شمار می‌رود و با آزادسازی مسیر و جابه‌جایی تاسیسات، بستر توسعه ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی و ناوگان اتوبوس‌های برقی در محدوده شمیران نو فراهم می‌شود.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات تکمیلی شامل زیرسازی برج‌های نوری، احداث حوضچه‌های زباله‌گیر و ساماندهی رفیوژ میانی ادامه دارد و با اتمام آنها، محور دلاوران به یکی از مسیر‌های اصلی ترافیک‌زدا در شمال‌شرق تهران تبدیل خواهد شد.

برچسب ها: پروژه شهری ، معارض
خبرهای مرتبط
آغاز طرح جامع ارتقای سلامت شهروندی در منطقه ۱۴؛
بیش از ۵ هزار شهروند تحت پوشش ویژه‌برنامه‌های سلامت قرار گرفتند
در راستای سنجش میزان سلامت شهروندان صورت می‌گیرد؛
انجام تست‌های رایگان غربالگری سرطان در جنوب غرب پایتخت
آغاز به کار بازارچه طهران قدیم و گذر گردشگری اقوام ایرانی در بوستان فدک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
بی‌توجهی به هشدارها، عامل اختلال در خط ۵ مترو بود
انهدام باند توزیع گسترده لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی با برند شرکت‌های معروف
اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در پایان هفته
حج هوشمند و زیارت آسان؛ اولویت‌های رئیس جدید سازمان حج و زیارت
ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی در باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)
حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد
چینی‌ها محموله ۱۱۰تایی اتوبوس‌برقی‌ها را تحویل دادند
تنها مرجع اعلام مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت، معاونت عمرانی استانداری تهران است
توسعه گردشگری در سواحل در چارچوب قوانین مجاز است 
آخرین اخبار
ساماندهی حریم تهران تحت حاکمیت قانون باشد
برنامه‌محور بودن فعالیت‌ها اولویت پایگاه‌های بسیج در منطقه ۸
حج هوشمند و زیارت آسان؛ اولویت‌های رئیس جدید سازمان حج و زیارت
حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد
انهدام باند توزیع گسترده لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی با برند شرکت‌های معروف
ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی در باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)
تنها مرجع اعلام مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت، معاونت عمرانی استانداری تهران است
توسعه گردشگری در سواحل در چارچوب قوانین مجاز است 
اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در پایان هفته
افزایش ۹۶ مکان ورزشی جدید کارگری در دو سال اخیر
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
بی‌توجهی به هشدارها، عامل اختلال در خط ۵ مترو بود
چینی‌ها محموله ۱۱۰تایی اتوبوس‌برقی‌ها را تحویل دادند
گشت‌های شبانه بررسی فعالیت کیوسک های مطبوعاتی تهران/ با متخلفین برخورد می‌شود
به جای پرداخت «حق بیمه»، «طلا» بخریم؟
رفع گره ۱۵‌ساله ابرپروژه اتصال بلوار دلاوران به بزرگراه امام‌علی(ع)
توضیح پلیس درباره بازداشت یکی از بازیگران معروف
ورود گوشت منجمد با قیمت کمتر از ۶۰۰ هزار تومان در بازار‌های میوه و تره بار
افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی به ۲۰۰ میلیون تومان
ثبت بیش از ۲۳ هزار مورد اعمال قانون توسط پلیس نامحسوس تهران در مهرماه
مهلت معرفی مشمولان غیرغایب پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه
تحولی نو در نظام نظارت، پاسخ‌گویی و رصد هوشمند خدمات شهری
ایستگاه مترو مریم مقدس (س) هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد
کولیوند به مدت ۴ سال به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر منصوب شد
حفاظت از محیط زیست را به یک سازمان محدود نکنیم
تولید ۲۵ درصد پسماند کشور در تهران
سکته مغزی تتلو صحت ندارد
تذکر چمران به مدیرعامل مترو تهران
اختلال در خط ۵ مترو در اوج ساعت تردد مردم
بازیگر سینما با شکایت شاکی خصوصی بازداشت شد