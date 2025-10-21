باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط‌عمومی شهرداری منطقه ۴، سیدمحمد موسوی با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه دلاوران در بهبود شبکه حمل‌ونقل شهری و کاهش ترافیک شرق پایتخت گفت: طبق توافق صورت‌گرفته با بنیاد مستضعفان کشور، دیوار معارض متعلق به این بنیاد در محدوده فاز دوم پروژه تخریب و مسیر اجرای طرح آزاد شد.

موسوی افزود: دیوار مذکور در مسیر عملیات عمرانی قرار داشت و مانع ادامه اجرای پروژه بود که با انجام این اقدام، روند عمرانی فاز دوم به‌صورت پیوسته دنبال خواهد شد.

بر اساس گفته‌های شهردار منطقه ۴، پروژه سه‌فازی دلاوران با هدف ارتقای دسترسی‌های شمال‌شرق تهران، به‌ویژه اتصال میدان الغدیر به بزرگراه امام علی (ع)، تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته و فاز نخست آن به طول ۶/۱ کیلومتر به بهره برداری رسیده است.

وی تأکید کرد که این طرح از پروژه‌های شاخص و اثرگذار منطقه به‌شمار می‌رود و با آزادسازی مسیر و جابه‌جایی تاسیسات، بستر توسعه ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی و ناوگان اتوبوس‌های برقی در محدوده شمیران نو فراهم می‌شود.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات تکمیلی شامل زیرسازی برج‌های نوری، احداث حوضچه‌های زباله‌گیر و ساماندهی رفیوژ میانی ادامه دارد و با اتمام آنها، محور دلاوران به یکی از مسیر‌های اصلی ترافیک‌زدا در شمال‌شرق تهران تبدیل خواهد شد.