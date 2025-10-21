مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود از افزایش ۳۶ درصدی تولید شالی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - فاطمه عباسپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود با بیان اینکه برداشت برنج از سطح ۹ هزار و ۱۶۰ هکتار از شالیزار‌های این شهرستان به پایان رسیده است، گفت:بر اساس آمار‌های نهایی، میزان کل تولید شالی در این سطح زیر کشت، ۴۷ هزار و ۹۷۰ تن ثبت شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد چشمگیر ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد.

او این افزایش تولید را حاصل تلاش کشاورزان زحمتکش، همراهی و پشتیبانی بخش‌های تخصصی، و همچنین اجرای برنامه‌های به‌زراعی و استفاده بهینه از نهاده‌ها دانست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود افزود:این موفقیت چشمگیر، نقش بسزایی در تامین بخشی از نیاز استان و تقویت امنیت غذایی منطقه خواهد داشت.

