سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان جهت حضور در همایش سالیانه فیفا به سوئیس سفر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران، به عنوان اولین نماینده زن فوتسال ایران در همایش سالیانه فیفا حضور دارد.

همایش سالیانه فیفا با حضور مدیران ارشد فیفا از جمله آرسن ونگر و پیر لوییجی کولینا و همچنین کلیه کارمندان فیفا امروز (سه‌شنبه) در زوریخ برگزار می‌شود که نام ایران با حضور شهرزاد مظفر در این رویداد معتبر جهانی دوباره درخشید.

مظفر که سال‌ها به عنوان یکی از چهره‌های پیشرو در توسعه فوتسال بانوان شناخته می‌شود به همراه تیهانا نمچیچ سرمربی تیم ملی زنان کرواسی به عنوان سخنرانان این همایش انتخاب شده‌اند.