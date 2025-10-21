سردار نقدی: مسیر سردار افشار را ادامه دهیم

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به برخی ویژگیهای شخصیتی مرحوم سردار علیرضا افشار اظهار کرد: سردار افشار از دانشجویان پیرو خط امام (ره) بود که در مقابله با رژیم سفاک آمریکا پیشقدم شد و جزو خدمتگزاران ملت ایران در فتح لانه جاسوسی و مقابله با جاسوسان آمریکایی بود.
وی گفت: افشار همچنین از بنیانگذاران جهاد سازندگی و از فرماندهان بسیج کشور بود که اقدامات و خدمات بسیاری به مردم ارائه داد و ما امروز باید مسیر او و امثال او را ادامه دهیم.
به گزارش ایسنا، سردار علیرضا افشار از چهرههای مؤثر در سازماندهی نیروهای مقاومت و از فرماندهان با تجربه سپاه پاسداران در سالهای جنگ تحمیلی روز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ در سن ۷۴ سالگی بر اثر عارضه قلبی در تهران درگذشت.