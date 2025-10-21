سرمربی تیم فوتبال الوحدات اردن گفت: تیمش از اهمیت دیدار برابر استقلال در لیگ قهرمانان آسیا سطح دو مطلع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته سوم دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا سطح دو، عصر فردا (چهارشنبه، ۳۰ مهر) و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان الوحدات اردن است.
جمال محمود، سرمربی تیم اردنی، در نشست خبری پیش از این دیدار اظهار کرد: این بازی یک بازی آسیایی مهم است و با توجه به نتایج ما و استقلال در این رقابتها، هر دو میدانیم این بازی چقدر مهم است.
دروازهبان الوحدات اردن در خصوص تقابل با استقلال گفت: برای گرفتن سه امتیاز به تهران آمدهایم تا به دیدارهای بعدی امیدوار باشیم.
عبدالله فاخوری دروازهبان تیم الوحدات اردن امروز (سهشنبه) در نشست خبری قبل از دیدار با استقلال اظهار داشت: اول باید از فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه استقلال بابت میزبانی خوب آنها تشکر کنم. میدانیم فردا یک بازی مهم را در پیش رو داریم. این یک جدال سرنوشتساز برای ما و استقلال است.
وی افزود: ما به تهران آمدیم تا اینجا سه امتیاز را بگیریم. با پیروزی در این بازی حساس میتوانیم به بازیهای بعدی امیدوار باشیم و شانس خود را برای صعود افزایش دهیم.
دروازهبان الوحدات در خصوص کیفیت بازیکنان استقلال و تفاوت آنها با این تیم بیان کرد: استقلال تیم گرانی را در اختیار دارد ولی فراموش نکنیم بازیکنان باید کیفیت خود را در زمین بازی نشان دهند. ما نیز بازیکنان بزرگی داریم و نتیجه قطعا در زمین رقم خواهد خورد.
